Starfield vince agli Steam Awards ma a noi sembra una trollata

Starfield ha vinto un premio durante gli Steam Awards, i riconoscimenti del client Valve che vengono assegnati tramite votazione degli utenti.

Normalmente non ci dovrebbe essere nessun problema nell'assegnazione di un particolare "premio", ma in questo caso, il riconoscimento assegnato ci sembra così assurdo, da sembrare una vera e propria trollata.

Il gioco Bethesda, infatti, non ha vinto un "award" a caso, ma quello dedicato al "Gameplay più innovativo".

Non fraintendeteci, Starfield ha numerosi pregi (non per altro lo abbiamo considerato uno dei migliori giochi del 2023), ma certamente la struttura di gioco vetusta e il gameplay, non rientrano tra questi. Anzi, sono senza dubbio i suoi più grandi difetti.

Ora, non c'è conferma sui social che gli utenti lo abbiano deliberatamente votato per "prenderlo in giro" (significato di trollata), ma è indubbio che c'è qualcosa che non torna, soprattutto quando tra i concorrenti finalisti c'erano: Remnant 2, Contraband Police, Shadows of Doubt, Your Only Move is Hustle.

In ogni caso, Starfield non è l'unico gioco ad aver vinto un premio "strano". Red Dead Redemption 2, fortemente criticato dalla community per via dell'assenza di un supporto adeguato, ha vinto il riconoscimento "Atto d'amore", pensato proprio per il supporto sul lungo termine da parte degli sviluppatori. Letteralmente il significato del premio è:

"Questo gioco è stato rilasciato già da un po'. È passato molto tempo da quando gli sviluppatori hanno svelato per la prima volta il frutto del loro lavoro, ma nonostante ciò continuano a supportare e a prendersi cura della loro creazione, proprio come dei bravi genitori. Anche dopo tutti questi anni, il gioco in questione continua a essere aggiornato con dei nuovi contenuti."

Su X stanno circolando anche mugugni sulla vittoria come "Miglior Colonna Sonora" per The Last of Us Parte I che ha spodestato titoli come Baldur's Gate III e Hi-Fi Rush. In questo caso, però, è abbastanza giustificabile (il gioco è uscito nel 2023 su PC e ha obbiettivamente una gran OST).

Il gioco dell'anno, ovviamente, è stato vinto da Baldur's Gate 3. Ma su questo c'erano ben pochi dubbi a riguardo.

Voi cosa ne pensate dei premi di Starfield e Red Dead Redemption 2? Pensate siano troll o gli utenti hanno offerto il loro voto con consapevolezza?