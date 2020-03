State of Decay 2 Juggernaut Edition, disponibile il trailer di lancio

Come vi avevamo riportato ieri è finalmente sbarcato nei negozi State of Decay 2 Juggernaut Edition, ossia quella che molto probabilmente è la versione definitiva dell’apprezzato survival di Undead Labs. La Juggernaut Edition include infatti oltre ai contenuti fino ad oggi rilasciati per l’opera anche la nuova mappa open-world Providence Ridge, una revisione completa della resa grafica e del sistema audio e ben un centinaio di miglioramenti ed ottimizzazioni varie.

Per celebrare il lancio di questa particolare e ricca versione di State of Decay 2 Undead Labs ha ben pensato di rilasciare il classico trailer di lancio, colmo di scene gameplay e di una carrellata sui nuovi contenuti della versione.

A rendere ancor più appetitoso il tutto è inoltre il fatto che il titolo è stato reso disponibile anche su Steam e Epic Games Store, con Undead Labs che ha introdotto un sistema di cross play tra le varie piattaforme di gioco per riunire tutti i giocatori di State of Decay 2 Juggernaut Edition sotto un’unico tetto.

State of Decay 2 Juggernaut Edition va a raffinare e migliorare ulteriormente un titolo già di per sé parecchio valido. Come afferma la nostra recensione del titolo base, che potete trovare comodamente qui, infatti: “State of Decay 2 è un seguito ottimo, che migliora il primo sotto tutti gli aspetti. Le sue meccaniche, il suo essere così profondo e punitivo in ogni sua parte, lo rendono un titolo unico nel mercato dei videogiochi. Un’esperienza single player completa e appagante che può rubarvi anche più di 100 ore di gioco e che riesce a mescolare gestionale, gioco di ruolo, action e horror in un mix perfetto e mai banale.”

State of Decay 2 Juggernaut Edition, ricordiamo, è disponibile gratuitamente per tutti i possessori del titolo base o può essere invece acquistato a 29,99 euro sui rispettivi store. Così come ogni altro titolo prodotto dagli Xbox Game Studios, infine, è inoltre anche disponibile nell’abbonamento Xbox Game Pass.