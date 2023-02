Dopo i primi eventi dell’anno targati Xbox e Nintendo, mancava solo PlayStation all’appello e la compagnia nipponica non si è fatta attendere. Giusto qualche istante fa è terminato il primo State of Play del 2023 e ci ha permesso di mettere gli occhi su una sequela di nuovi annunci. Come anticipato dalla stessa PlayStation, tra i protagonisti ci sono stati ben cinque nuovi titoli per PSVR 2, diverse nuove produzioni di terze parti e l’attesissimo Suicide Squad Kill the Justice League.

State of Play | Tutti i giochi annunciati

The Fogland

Lo State of Play si apre con The Fogland, uno dei cinque nuovi giochi in arrivo quest’anno su PSVR 2. Il titolo, dalle tinte horror western si mostra con un trailer ricco di interazioni in un mondo dallo stile cartoon.

Green Hell VR

PSVR 2 vedrà il debutto della versione in realtà virtuale di Green Hell: il survival in prima persona che vi trasporterà in un vero e proprio inferno dai mille pericoli.

Synapse

C’è anche spazio per il nuovo titolo VR di N Dream, ovvero Synapse uno shooter ricco d’azione che permetterà ai giocatori di sperimentare con una serie di poteri psichici.

Journey to Foundation

Con Journey to Foundation entriamo in un mondo fantascientifico basato sui racconti di culto di Isaac Asimovi. Il gioco fa viaggiare verso nuovi mondi tutti da scoprire.

Before Your Eyes

Il titolo indie di successo Before Your Eyes arriverà anche su PSVR 2. Si tratta di un’avventura ricca di sentimenti che si basa tutto sullo sbattere delle palpebre.

Destiny 2 Lightfall

Conclusa la prima porzione iniziale dello show dedicato alla realtà virtuale, arriva il momento di vedere un nuovo fantastico trailer della nuova espansione di Destiny 2 chiamata Lightfall.

Tchia

Visto in più appuntamenti nel corso degli ultimi anni, torna a mostrarsi anche Tchia: il delizioso gioco esplorativo e d’avventura tutto basato sulle ambientazioni della Nuova Caledonia. Il gioco uscità il 21 marzo 2023.

Humanity

Humanity è il nuovo gioco dello studio di Rez Infinite. Parliamo sicuramente di uno dei giochi più particolari e che saprà sicuramente acchiappare i giocatori che sono sempre in cerca di esperienze fuori dal coro e follemente originali.

Goodbye Volcano High

Dopo essere sparito per diverso tempo torna anche Goodbye Voclano Hight, un’avventura narrativa in stile cartoon che mischia il genere visual novel al rythm’ game.

Naruto Ultimate Ninja Storm Connections

Con Naruto Ultimate Ninja Storm Connections potrete godere di tutti i capitoli principali del noto picchiaduro 3D in un unico titolo.

Baldur’s Gate 3

A sorpresa scopriamo dell’arrivo di Baldur’s Gate 3 anche su console PlayStation. Prima d’ora il titolo di Larian Studios era rimasto esclusivo su PC in forma di accesso anticipato, ma con questo annuncio scopriamo che il 31 agosto vedrà la luce anche su console PlayStation.

Street Fighter 6

Torniamo nel mondo di Street Fighter 6 riabbracciando Zangief, uno dei personaggi più iconici ed amati dell’intero franchise picchiaduro di Capcom. Come al solito, anche questo trailer di presentazione è degno di nota e non potete perdervelo per niente al mondo. Oltre a Zangief ritroviamo anche Cammy e conosciamo anche una new entry chiamata Lily.

Resident Evil 4

Il momento Capcom continua con un nuovo filmato ricco di gameplay dell’attesissimo remake di Resident Evil 4. Manca sempre meno al lancio del gioco, che vi ricordiamo è atteso per il prossimo 24 marzo.

Suicide Squad Kill the Justice League

Come già anticipato, lo State of Play si conclude con ben quindici minuti dedicati al prossimo Suicide Squad Kill the Justice League. Il nuovo progetto di Rocksteady ci riporta nell’universo supereroistico DC, e con questo nuovo approfondimento scopriamo diverse novità relative al gameplay del gioco, ai personaggi che si potranno incontrare e al particolare world building.

Con questo corposo ritorno di Suicide Squad Kill the Justice Leage si conclude il primo State of Play del 2023. Tra graditi ritorni e nuove esperienze sia per console e PSVR 2 ne abbiamo viste delle belle, ma quali sono stati i vostri annunci preferiti?

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.