In attesa di poter mettere gli occhi sui prossimi saldi invernali, Steam sta per attentare ai nostri portafogli anche in questa stagione autunnale con una serie di sconti molto allettanti. Come ormai da tradizione, lo store PC di Valve in questo periodo di fine anno mette a disposizione dei propri utenti tutta una serie di grandi titoli a basso costo. Ci sono esperienze per tutti, da chi ama i grandi titoli tripla A più recenti, fino a chi cerca sempre di restare sorpreso con giochi quasi del tutto ignoti.

Se siete sempre alla ricerca di nuovi giochi in sconto da aggiungere alla vostra collezione, sappiate che la giornata di oggi saprà darvi ottime soddisfazioni. Proprio questa sera, infatti, prenderanno il via i nuovi saldi autunnali di Steam. Ancora una volta, quindi, ci ritroveremo difronte a una pletora di esperienze con vari sconti applicati, i quali potrebbero permetterci di acquistare a basso prezzo anche alcune delle migliori uscite di quest’anno.

I saldi autunnali di Steam prenderanno il via questa sera a partire dalle ore 19:00. Un orario solito a cui lo store di Valve ci ha abituato da anni. Queste offerte andranno avanti per una settimana intera, e termineranno il prossimo martedì 28 novembre, sempre alle ore 19:00. In queste ore precedenti all’inizio dei saldi, inoltre, sono già stati svelati alcuni dei titoli più importanti che subiranno uno sconto in questo frangente.

Tra i giochi in saldo ci sono le esperienze più variegate, che vanno dai grandi titoli open world, alle avventure più narrative fino ad arrivare ai titoli prettamente per PC come gli strategici e i tattici a turni. Ecco alcuni dei giochi che verranno scontati a partire dalle 19:00 di questa sera.

HITMAN 3

Cyberpunk 2077

V Rising

Stray

Satisfactory

Hades

Disney Dreamlight Valley

Slime Rancher 2

Questi sono solo alcuni dei titoli che andranno presto in saldo, ma come al solito il nostro consiglio è sempre quello di fare un giro sullo store per scoprire tutte le esperienze che godranno di questi saldi autunnali.