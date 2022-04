Più e più volte ci siamo ritrovati a discutere del grandioso successo che ha avuto Elden Ring dal giorno del lancio fino ad oggi. Era normale, però, che man mano ci si allontanava dal day one del titolo le attenzioni verso l’opera From Software sarebbero calate. Proprio in questo periodo, infatti, il nuovo soulslike open world è stato superato da diversi titoli nelle varie classifiche dei giochi più venduti della settimana.

Elden Ring

Come sta venendo fatto notare dalla redazione di Gamerant, Elden Ring è stato battuto anche dal nuovo hardware portatile di Valve Steam Deck. La nuova macchina da gioco Valve ha infatti debuttato in modo molto convincente, e in queste settimane sempre più appassionati stanno acquistando il nuovo hardware portatile che ha fatto parlare di sé moltissimo dopo un primo periodo d’annuncio ufficiale.

Maggiori dettagli li otteniamo andando a buttare un occhio al sito SteamDB, grazie al quale possiamo trovare conferma sull’ottimo momento di Steam Deck e allo stesso tempo sul calo nelle vendite di Elden Ring. Il nuovo hardware Valve, infatti, ha scalato la classifica dei prodotti più venduti su Steam, lasciandosi alle spalle diversi colossi come la citata opera From Software e il campione d’incassi recente LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker.

Ecco nello specifico la classifica dei prodotti più venduti si Steam settimana scorsa:

Steam Deck Elden Ring LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker LEGO Star Wars la Saga degli Skywalker Sea of Thieves Valve Index VR Kit Cal of Duty Black Ops 3 No Man’s Sky The Elder Scrolls Online Crown Packs Dread Hunger

Un risultato importante per il nuovo hardware Valve, e che testimonia come stia venendo accolto con entusiasmo da tantissimi videogiocatori.