Incredibilmente, Steam Deck è diventato un vero e proprio sostituto di Nintendo Switch. Già, perché a quanto pare i giocatori non vogliono giocare a Marvel’s Spider-Man, Death Stranding o qualsiasi altro gioco con una super grafica, no. L’handled di Valve sembra infatti essere utilizzato per divertirsi con le produzioni più piccole, che potrebbero (anzi, che possono) girare sulla console ibrida del colosso nipponico.

A sdoganare questa realtà è la classifica dei titoli più giocati ad agosto su Steam Deck. Come riportato dall’account ufficiale di Steam Deck, infatti, tutti i giocatori che hanno avuto modo di acquistare l’handled di Valve hanno riprodotto praticamente qualsiasi titolo che può girare tranquillamente anche su Nintendo Switch, a differenza di un paio di eccezioni. Al primo posto dei titoli più giocati troviamo Vampire Survivors, seguito a ruota da Cult of the Lamb. La terza e la quarta posizione sono invece state occupate da Elden Ring e Marvel’s Spider-Man Remastered.

Al di là dei giochi di FromSoftware e Insomniac Games, gli altri titoli in classifica sono già presenti su Nintendo Switch, come a ribadire nuovamente che Steam Deck non è utilizzato davvero come un PC portatile, ma più appunto come un sostituto per la console ibrida. La quinta posizione è occupata da Stardew Valley e seguono a ruota No Man’s Sky e Hades. Immancabile anche la presenza di The Elder Scrolls V: Skyrim, nella sua versione Special Edition.

And just like that, August is over! Taking a quick look back, here are the top games on Steam Deck for the past month, sorted by total hours played. pic.twitter.com/FuDRLh2XaO — Steam Deck (@OnDeck) August 31, 2022

Steam Deck ha debuttato a febbraio del 2022. Nonostante la giovane età dell’handled, Valve ha già dei piani per il suo successore, sebbene al momento non ci siano indicazioni chiare sulla sua natura. Per alcuni ingegneri e sviluppatori nessuna opzione è esclusa, come per esempio la possibilità di realizzare un device che funzioni esclusivamente con il cloud. Sarà davvero questo il futuro dell’handled oppure no? Per saperlo sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo.