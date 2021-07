Steam Deck, UFFICIALE il PC portatile di Valve!

Da oggi potrete portare la vostra libreria di Steam ovunque vogliate. A sorpresa e senza alcun preavviso arriva l’annuncio ufficiale tramite le pagine dello store. Steam ha lanciato la sua console portatile, che avrà anche una dock apposita per collegarla ovunque vogliamo. Steam Deck, è questo il nome scelto per la nuovissima invenzione della società americana che mira ancora una volta al mercato delle console, provando con una “nuova formula”. Con questo form factor sembra infatti che il colosso americano voglia sfidare Nintendo all’interno del mercato delle console ibride.

In realtà form factor di questo tipo se ne sono visti durante gli scorsi mesi, anche grazie alle nuove CPU AMD che permettono una grande quantità di potenza all’interno di piccoli spazi. Ovviamente Steam si è alleata proprio con AMD per progettare un chip custom da inserire all’interno della sua nuovissima console e permettere a tutti i giocatori di portarsi ovunque vogliano i propri titoli AAA senza dover rinunciare alle prestazioni. L’architettura della GPU invece si basa su un custom RDNA 2, di conseguenza dovrebbe essere un chip quasi simile a quello che montano le console di Microsoft e Sony di nuova generazione.

Per quanto riguarda la RAM invece, sembra che la portatile monterà 16 GB di memoria LPDDR5, accompagnata da diversi tagli di archiviazione che vi spieghiamo più sotto. Inoltre tramite la pagina di vendita di Steam Deck è possibile vedere anche il dock che sarà venduto separatamente che permetterà di collegare la console a qualsiasi schermo noi vogliamo, e collegarci ad internet tramite cavo. Per tutte le specifiche tecniche delal consoel vi consigliamo inoltre di visitare la pagina ufficiale. Sembra a tutti gli effetti una mossa per contrastare Switch all’interno del mercato delle console portatili.

L’unico modo per acquistare al momento la console è quello di recarsi sulle pagine dello Store e prenotare la propria. E’ inoltre fissato ad 1 il limite delle console prenotabili per persona. E’ possibile prenotare la propria console sul sito della stessa in tre tagli diversi di memoria:

Versione da 64 GB espandibile (eMMC): 419€

Versione da 256 GB espandibile (NVMe): 549€

Versione da 512 GB espandibile (NVMe): 679€

Le tre versioni della console hanno delle piccole differenze ma che ovviamente non andranno ad impattare minimamente l’esperienza di gioco. La prima comprende solo la custodia. La seconda invece oltre ad avere una memoria NVMe e custodia, avrà anche un Bundle esclusivo nella comunità di Steam che ancora non si sa cosa comprende. L’ultima opzione di acquisto comprende una memoria ancora più veloce, una custodia, un vetro di qualità superiore , un tema esclusivo per la tastiera interna e un altro bundle per la comunità di Steam. Insomma, Steam Deck per tutti i gusti anche in base al proprio portafoglio!

Le spedizioni della console dovrebbero cominciare questo Dicembre a quanto dice la pagina dello Store. La mossa di Steam arriva infatti a sorpresa, anche se molti rumor volevano la società a lavoro su un nuovo progetto, e oggi abbiamo scoperto di cosa si trattasse. Fateci sapere la vostra su questa nuova console!