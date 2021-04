Steam: disponibile da oggi un’ennesima esclusiva console PS4

Ormai il concetto di esclusività sta cambiando nel tempo. La possibilità di vedere titoli esclusivi Sony girare anche al di fuori delle console della compagnia giapponese non è più un utopia, e non è per niente raro vedere grandi titoli come Days Gone o Horizon Zero Dawn approdare anche su PC. Ora, a queste produzioni se ne va aggiungere un’altra, con lo store digitale Steam che ha da poco accolto un’ennesima esclusiva console PS4 nel proprio catalogo di giochi disponibili all’acquisto.

Parliamo di Predator Hunting Grouds, lo sparatutto multigiocatore asimmetrico sviluppato dai ragazzi di IllFonic e pubblicato da Sony. Oggi questo nuovo gioco ambientato nell’universo di Predator viene lanciato anche su Steam, esattamente un anno dopo il suo debutto su PlayStation 4 e PC tramite Epic Games Store. Questa novità non va a cambiare troppo lo stato delle cose, con il titolo che rimane ancora un’esclusiva sulle console Sony PS4 e PS5.

La cosa interessante già menzionata dagli sviluppatori, è che Predator Hunting Grounds supporta il cross-play, così da permettere agli utenti di giocare insieme nonostante le piattaforme differenti. A mancare all’appello è però un sistema di cross-progression, il che significa che una volta che ci si sposta su una piattaforma di gioco differente da dove si aveva cominciato a giocare si perderanno tutti i dati e i progressi fatti.

Oltre al gioco in arrivo su Steam, a partire da oggi è disponibile anche la nuova mappa Airstrip. Illfonic ha anche menzionato che sono previsti altri tre aggiornamenti significativi per il gioco, uno in arrivo a giugno, uno ad agosto e uno ad ottobre, dai quali i giocatori possono aspettarsi nuovi Predator, personaggi, mappe e altro ancora.