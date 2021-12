Steam: indie artistici e coop spaziali nei nuovi sconti follie di metà settimana

Siamo ormai giunti a metà di una nuova settimana, e Steam, come da buona tradizione, non perde l’occasione per mandare in sconto qualche gioco all’interno del suo store digitale. Ancora una volta le scontistiche sono varie e su giochi diversi, ma a colpirci questa settimana c’è la grande differenza tra produzioni e generi che vengono proposti in sconto con queste nuove follie di metà settimana.

Tra i giochi in sconto da tenere assolutamente d’occhio, ci sono alcune esperienze molto recenti da non sottovalutare. Uno di questi titoli in forte sconto è Aliens Fireteam Elite, lo sparatutto in terza persona cooperativo di sopravvivenza ambientato nell’iconico universo di Alien, in cui la una squadra formata da agguerriti Marine spaziali dovrà affrontare la minaccia mortale di uno Xenomorfo.

Un altro pezzo da novanta in sconto in questi giorni su Steam è la fantastica avventura indipendente Sable. Il titolo si è contraddistinto fin da subito grazie ad un lato artistico molto unico e particolare, e questi recenti sconti sono l’occasione più che perfetta per aggiungere questo titolo alla propria collezione di titoli su Steam. In Sable dovrete portare a termine un rito di passaggio in cui attraversare vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi e antiche meraviglie.

Oltre a questi due grandi titoli, le nuove follie di metà settimana di Steam propongono in sconto anche una grandissima parte dei titoli presenti nel catalogo dello shop. Come al solito, vi consigliamo di dare un’occhiata alla vostra lista dei desideri.