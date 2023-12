Steam: iniziati i saldi invernali, in sconto il gioco dell'anno

Sono finalmente iniziati i saldi invernali di Steam! Dal 21 dicembre fino alle 19:00 italiane del 4 gennaio 2024, noi, amanti dei giochi PC avremo l'opportunità di arricchire la libreria videoludica grazie a prezzi più vantaggiosi.

Sono svariati gli sconti e certamente vi daremo dei consigli nel corso delle prossime ora. Tuttavia, possiamo già confermarvi che è presente in sconto Baldur's Gate 3, il gioco dell'anno dei The Game Awards venduto a 53,99 euro al posto dei classici 59,99 euro. Non uno sconto enorme, vero, ma certamente meglio che pagarlo a prezzo intero.

Dopotutto parliamo del miglior titolo del 2023 secondo la quasi totalità dei giocatori; un gioco di ruolo capace di immergerci in un mondo incredibile e donarci centinaia di ore di divertimento.

Ovviamente ci sono tantissimi altri titoli in offerta, di conseguenza non perdete l'occasione di farvi un giro tra i diversi sconti per valutare possibili acquisti, magari per giocare durante le festività o anche per tenerli nel backlog (un po' come facciamo tutti).

Fateci sapere poi che titoli avete acquistato nello spazio riservato ai commenti e segnalateci possibili scontistiche davvero fuori di testa.