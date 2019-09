Steam: la nuova libreria sarà presto disponibile in beta, ecco la data

Steam si aggiornerà ben presto e ci darà accesso alla versione beta di una nuova libreria: ecco la data e i primi dettagli confermati.

Valve ha annunciato che la beta pubblica della nuova Libreria di Steam avrà inizio il 17 settembre. Ci sarà modo di provare tutte le nuove funzionalità introdotte dagli sviluppatori.

Per iniziare, ci sarà una nuova pagina principale per la Libreria nella quale sarà possibile accedere rapidamente agli aggiornamenti dei giochi, ai titoli avviati di recente, all’attività degli amici e alle nostre collezioni. Il lato social è molto importante, infatti sarà possibile vedere a quali giochi stanno giocando gli amici, ma anche quelli con i quali hanno giocato in passato.

Nel complesso, sarà più facile vedere se un gioco è stato aggiornato e saranno svelate più informazioni sull’aggiornamento e sui motivi per provarlo. In particolar modo, è possibile che certi giochi ti diano accesso a eventi a tempo limitato: il nuovo sistema di permette di vedere tutte le novità in tal senso, senza però essere bombardato dalle notifiche.

Queste però non sono tutte le novità della nuova libreria di Steam: Valve assicura che c’è altro da scoprire che sarà annunciato a breve termine. Come già detto, la versione beta sarà disponibile a partire dal 17 settembre. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento?