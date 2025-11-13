Avatar di Ospite Net_Admin #195 0
il prezzo sarà fondamentale, se costasse come un pc fisso tanto vale quello
aspetto le recensioni vere. con il 4K a 60fps stabile sui tripla A ci credo poco sinceramente
per me avrà prestazioni e prezzo comparabile a ps5 base
dipende se costerà meno o più di ps5 pro... con i giochi ormai su tutte le piattaforme stavo pensando di prendere un minisforum con il ryzen ai HX 370, per giocare in locale dal mio pc o qualcosa di leggero direttamente su di lui... attenderò ma lo vedo ottimo...
