Valve torna ufficialmente a sfidare il dominio delle console (anche se in realtà, sappiamo che è un PC) da salotto. Con un annuncio a sorpresa, l'azienda di Gabe Newell ha presentato la sua nuova Steam Machine, un hardware pensato per il soggiorno che promette gaming in 4K nativo a 60fps sulla vasta libreria di Steam.

Dopo il successo planetario di Steam Deck nel mercato portatile, Valve punta ora a conquistare lo spazio sotto la TV, un territorio che in passato si era rivelato ostico. La promessa è ambiziosa: prestazioni da fascia alta con la flessibilità di SteamOS.

Tuttavia, le domande della community sono lecite. Il 4K a 60fps richiede una potenza che si traduce inevitabilmente in un costo. Quanto sarà aggressivo il prezzo? Le performance saranno stabili sui titoli AAA o richiederanno compromessi?

Insomma, l'entusiasmo c'è, ma è mitigato da una cautela dettata dall'esperienza. Vogliamo quindi chiedere direttamente a voi cosa ne pensate: l'annuncio vi ha già convinto all'acquisto? Magari avete piena fiducia in Valve e l'idea di giocare la vostra libreria Steam in 4K sul divano è un sogno che aspettavate.

Oppure siete tra coloro che, pur intrigati, aspettano di sapere i dettagli? Forse non prenderete una decisione finché non vedrete recensioni indipendenti e, soprattutto, il cartellino del prezzo.

O forse, semplicemente, non vi interessa? Magari siete già soddisfatti della vostra PS5, Xbox o del vostro PC da gaming e non vedete la necessità di un altro dispositivo nel vostro salotto.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e quali sono le vostre aspettative per questa nuova avventura hardware di Valve!