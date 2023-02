Il 2023 si prospetta un anno davvero ricco per i videogiochi. Tantissimi titoli hanno già raggiunto i nostri schermi, come l‘atteso Hogwarts Legacy, ma ne mancano ancora molti all’appello. Un anno ricco di qualità, si spera, che potrebbe arrivare anche da luoghi inaspettati. Lo Steam Next Fest è sempre un’ottima occasione per toccare con mano produzioni di vario genere, non necessariamente incasellate nei calendari tipici dei videogiochi in arrivo.

Lo Steam Next Fest di inizio 2023, che si terrà fino al 13 Febbraio (alle 19), è quindi l’occasione giusta per provare tantissime demo di titoli in arrivo. Tra questi c’è qualche nome noto, ma in questa lista proviamo a consigliarvi anche qualcosa di diverso. Iniziamo!

10 demo da provare!

10) 1000xRESIST

Avviare la demo di 1000xRESIST richiede un forte atto di curiosità, perché fin da subito si viene travolti da concetti astratti di difficile comprensione. L’opera di Sunset visitor si presenta come un avventura cinematica, dove nei panni di un misterioso clone dovremo manipolare i ricordi e il tempo, per scoprire il segreto dietro la caduta dell’umanità.

1000xRESIST è affascinante, a tratti bizzarro e con un gusto estetico peculiare. Tra le ispirazioni il team cita nientemeno che Perfect Blue di Satoshi Kon, Yoko Taro e Kentucky Route Zero. Tutti nomi importanti, che dimostrando la grande ambizione narrativa degli sviluppatori. Se vi piacciono le esperienze videoludiche eclettiche, questo è da provare.

9) Radio the Universe

Descrivere Radio the Universe è molto semplice, si tratta di un action con visuale dall’alto che unisce platforming ed una forte componente esplorativa. Scalfirne la superficie è molto più complesso, perché fin da subito le evocative immagini che appaiono a schermo sembrano rimandare a qualcosa di più grande, inscrutabile.

Immagini evocative in una splendida pixel art accompagnano il nostro viaggio in queste misteriose rovine, con un focus peculiare sul salto e il platform, e un sistema di combattimento che non ammette errori. Un colpo e si muore, ma si è subito pronti per ricominciare. Bellissimo da vedere e da ascoltare, siamo sicuri diventerà un piccolo cult quando verrà rilasciato.

8) Mindhack

Di visual novel su PC e Steam ce ne sono a bizzeffe, dalle atmosfere e ambizioni più disparate. Vi ricorderete Hatoful Boyfriend, quella tutta incentrata sui piccioni. Qui non abbiamo lo stesso colpo di genio, perché Mindhack parla di un dottore che entra nelle menti dei suoi pazienti e ne cura ogni errore.

Come uno sviluppatore cura i bug, anche il nostro personaggio si fa strada per la psiche dei suoi pazienti a colpi di codice. Anche di fiori, per quanto strano possa sembrare. Una visual novel dal gusto estetico semplice ma peculiare, che va provata anche solo per dare al nostro palato di videogiocatori qualcosa di inaspettato.

7) Sherlock Holmes The Awakened

Lo Sherlock Holmes di Frogwares ha sempre un grande fascino sul pubblico, segno che il pubblico ha gran voglia di avventure narrative con un focus sulle investigazioni. Del resto c’è grande fascino, sia nel personaggio di Arthur Conan Doyle, che nel svelare misteri di varia natura. Guardare oltre la coltre di nebbia e trovare la verità. Quest’avventura è in realtà un remake del titolo omonimo, uscito nel 2008, che vedeva Sherlock alle prese con il mito di Cthulhu di H.P. Lovecraft.

Il team ha deciso di ricostruirlo in Unreal Engine, oltre che migliorarlo in praticamente ogni aspetto. Il gioco è stato sviluppato da Frogwares durante l’invasione Ucraina, ed è una sorta di testamento dell’amore e la passione del team polacco verso il personaggio di Sherlock. Da provare, anche solo per supportare l’impegno profuso dal team in una situazione estremamente precaria e complessa.

6) System Shock Remake

Il nome System Shock ha un peso importante nell’industria dei videogiochi. L’opera di Looking Glass non ebbe grande successo all’epoca (si parla del 1994), ma attirò su di sè una nicchia di appassionati sufficiente per renderlo un cult. Fu il caposaldo di quello che oggi chiamiamo immersive sim, offrendo un’esplorazione in prima persona dinamica, con tante situazioni di gameplay emergente all’epoca assolutamente rivoluzionarie.

Il remake di Nightdive Studio si presenta in modo ottimo, e permette di gettarsi in un’atmosfera cyberpunk unica, con diversi elementi horror, senza far percepire il peso degli anni. Se avete amato Bioshock di Ken Levine, forse è il caso di aprire Steam e toccare con mano il titolo dove tutto ha avuto inizio.

5) Planet of Lana

Una distesa di verde, qualche albero e l’orizzonte a suggerirci la vastità di questa meravigliosa ambientazione. Pochi attimi e pochi suoni, quanto basta per avvolgerci in un’atmosfera unica e distesa. Distesa perché non ci sono catastrofi né lotte per salvare il mondo in Planet of Lana, ma solo due piccoli protagonisti.

Lana il suo timido blob nero, che come nei migliori platform adventure 2D dovranno collaborare per superare ogni sfida e puzzle. Un titolo pregno d’atmosfera e bellissimo da vedere, che abbiamo provato in occasione dell’evento ID@Xbox, visto che arriverà al day one su Game Pass.

4) The Last case of Benedict Fox

Un metroidvania lovecraftiano non si era mai visto, men che meno con la stessa vena investigativa di The Last Case of Benedict Fox. Visivamente delizioso, questo peculiare titolo unisce l’esplorazione e il combattimento tipico dei metroidvania ad un elemento puzzle-investigativo unico, raccontando l’ultimo caso di Benedict Fox, con implicazioni ben più horror di quanto potesse immaginare.

Ne abbiamo parlato recentemente, nel nostro articolo dedicato gli ID@Xbox. Fa tante cose in modo interessante, e con una cornice estetica riuscita. Convince un po’ meno nei combattimenti, ma è decisamente da provare.

3) Enenra

Sviluppato da una sola persona, Enenra è sicuramente uno di quei titoli che meriterebbe del budget in più per sbocciare totalmente. Il suo gameplay action è davvero interessante, e pesca a piene mani da Ninja Gaiden e Metal Gear Rising. Un sistema di combattimento difficile, appagante e con dei movimenti estremamente rapidi e spettacolari. L’interfaccia è grezza, così come gli ambienti e la direzione artistica. Eppure c’è tanta passione e talento nel lavoro di Zahid Ali Jeelani, che grazie allo Steam Next Fest può farsi notare dalla community.

2) Darkest Dungeon II

Quattro personaggi in cerca d’autore, o di salvezza. Ritorna il roguelike più cattivo e deprimente dei videogiochi, con un secondo capitolo che mira ad espandere e migliorare le già ottime basi del precedente. Si torna ad affrontare dure spedizioni, e a compiere scelte che possono influenzare il nostro team e la nostra partita. C’è tanto di buono in Darkest Dungeon II, ad esempio il fatto che l’uscita sia prossima, precisamente l’8 Maggio 2023.

1) Highwater

Negli ultimi tempi il tema del riscaldamento globale si è insinuato anche nel mondo dei videogiochi. Di recente lo ha fatto Floodland, con buoni risultati. Highwater ha sicuramente ambizioni differenti, volendo raccontare la catastrofe con un’avventura narrativa isometrica. Dal grande gusto estetico (ricorda un po’ Firewatch) e con un sistema di combattimento a turni, Highwater è sicuramente un titolo interessante, e uno di quelli che ci si perde facilmente nella nutrita lista dello Steam Next Fest.