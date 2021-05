Steam oltre il PC gaming: potrebbe debuttare presto nel mondo console

Steam potrebbe presto fare il suo debutto nel mondo delle console? Stando agli ultimi dati raccolti dai dataminer, parrebbe di si! A portare in auge l’insistente voce di corridoio, è stato Pavel Djundik, sviluppatore, dataminer e creatore di SteamDB (da sempre fonte affidabile sulle novità di casa Valve). Ma cosa è stato a scatenare l’ipotesi di una console targata Valve nella mente del noto dataminer? Procediamo con calma, cercando di comprendere quanto riportato da Djundik.

A quanto pare, l’ultima versione beta del client di Steam conterrebbe due riferimenti, riguardanti un misterioso controller denominato ‘Neptune‘:

“SteamPal” (NeptuneName);

“SteamPal Games” (GameList_View_NeptuneGames).

Finora, potrebbe trattarsi anche di un controller proprietario, ottimizzato alla perfezione per la piattaforma di Valve (e ciò non è da escludere fino a prova contraria). Ad attirare l’attenzione di Djundik, però, è stata un’altra stringa, contenente riferimenti a due menu: un ‘quick access menu‘ e un ‘power menu‘. Come se ciò non bastasse, un’altra stringa menziona un certo ‘Callisto Developer Program’. Tra nomi in codice basati sulle figure mitologiche della Grecia ellenica, ed evidenti riferimenti a nuove funzionalità, per il dataminer di SteamDB è stato lecito ipotizzare su Twitter: “Valve sta realizzando forse una console portatile di Steam?“.

Ovviamente, è ancora presto per sapere se tali ipotesi corrispondano a verità, ma le ambizioni di Gabe Newell in ambito videoludico sono davvero enormi: basti pensare a qualche mese addietro, quando il presidente di Valve rivelò i suoi piani su un’interfaccia neurale da applicare nel gaming (ne abbiamo parlato in questa news). Valve, dopo le Steam Machine, avrebbe intenzione di ritornare nel settore delle console?

Valve's "Neptune" controller shows up in latest Steam client beta again. It's named "SteamPal" (NeptuneName) and it has a "SteamPal Games" (GameList_View_NeptuneGames) — Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2021

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per futuri aggiornamenti a riguardo.