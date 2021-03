Steam: rimosso uno dei giochi più popolari di sempre

Per anni Steam è stata una vera e propria istituzione per i giocatori PC e, nonostante da qualche hanno anche l’Epic Games Store stia spingendo molto sul migliorarsi, tantissimi appassionati preferiscono ancora acquistare e collezionare i propri giochi sullo store targato Valve. La scelta di esperienze videoludiche proposta da questo negozio digitale è ormai sconfinata, ma sembra che di recente sia stato eliminato uno dei giochi più popolari di sempre su PC, e non solo.

Il titolo in questione è Conter Strike Global Offensive, e stando a diverse segnalazioni apparse sul web sembra che non sia più presente all’interno di Steam. Attualmente non si conoscono dettagli su questa misteriosa sparizione, ma c’è chi afferma che la stessa Valve abbia rimosso erroneamente sia Counter Strike Global Offensive che tutta un’altra serie di titoli dal proprio store digitale.

La scomparsa dell’FPS online è stato segnalato per la prima volta qualche ora fa. Se si prova a cercare sul negozio di Steam il nome del gioco non si trova nulla, nemmeno i dettagli dedicati che si possono leggere sulla pagina del prodotto. Il sito Steam DB, che tiene traccia delle modifiche attuate sulla piattaforma, è stato uno dei primi a far notare come molti titoli targati Valve siano stati rimossi da un momento all’altro, senza una spiegazione o qualche preavviso.

CS:GO isn't just the only app that disappeared from the Steam Store. Something went wrong on Valve's end there, when they disappeared a few appids showed up in a store api (0, 160, 202) that shouldn't have. List of affected apps: https://t.co/4nDGgWEtnH — Pavel Djundik (@thexpaw) March 9, 2021

Poco fa è intervenuto anche Pavel Djundik, il creatore di Steam DB, il quale ha confermato che tutti coloro che erano in possesso del titolo saranno ancora in grado di accedervi, e che molto probabilmente si è trattato di un errore che verrà risolto il prima possibile. Aspettiamoci quindi un ritorno di Counter Strike Global Offensive e di tutti i giochi scomparsi nel corso delle prossime ore. Cosa ne pensate di questa rimozione di massa di svariati giochi su Steam?