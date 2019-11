Steam, saldi per il giorno dei Single: ecco i migliori giochi in offerta

Steam ha dato il via a una serie di saldi per il giorno dei Single: ecco quali sono i migliori giochi in offerte in questo momento.

L’undici novembre è ormai per molti il giorno dei Single, visto che si tratta dell’11/11, una data composta solo da 1. È una tradizione nata in Cina, praticamente come scusa per organizzare appuntamenti e feste per single. È divenuto però un giorno importante anche per i siti di e-commerce, in primis Alibaba, che offre spesso offerte e lo ha reso l’evento di shopping online più grande al mondo (31 miliardi di dollari spesi lo scorso anno). Ora, anche Steam propone i propri sconti.

La piattaforma di Valve, infatti, ha dato il via a questo giornata di offerte con un catalogo abbastanza variegato, che non sembra avere a tema l’essere single, visto che sono inclusi anche giochi multigiocatore. L’offerta è in realtà attiva da ieri pomeriggio e continuerà fino alle 17.00 di domani, dodici novembre.

Tra i giochi in offerta troviamo Divinity Original Sin 2, il gioco di ruolo strategico sviluppato da Larian Studios (attualmente al lavoro su Baldur’s Gate 3) al 45%, Project Cars 2 (sviluppato da Slightly Mad Games, al lavoro sul terzo capitolo) al 75%, Outward (il particolare gioco di ruolo d’azione hardcore di Nine Dots Studio) al 50% e molto altro. Potete trovare tutte le offerte sulla pagina ufficiale di Steam, a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di queste offerte? Vi interessano, oppure volete solo aspettare il Black Friday?