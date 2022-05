Oltre al gioco PC gratis regalato da Epic Games, nel corso della giornata odierna Steam ha proposto una selezione di sconti sul catalogo di Devolver Digital. I titoli proposti in sconto da Valve sono diversi, tra cui uno decisamente molto recente, che ha debuttato nella giornata di ieri.

Tra i giochi in sconto troviamo delle vere e proprie hit del mercato dei videogiochi indipendenti. I giochi Devolver Digital in sconto su Steam sono infatti diversi. Tra le ultime uscite troviamo Inscryption, disponibile con il 30% di sconto, Weird West, disponibile al 25% in meno rispetto al prezzo di listino, Death’s Door e Shadow Warrior 3, entrambi acquistabili al 40% in meno e Loop Hero, disponibile al 67% in meno rispetto al prezzo originale. In sconto anche diversi giochi destinati alla realtà virtuale e se possedete un visore VR si tratta di un’opportunità da non farvi sfuggire.

Altri giochi sono poi in sconto. A un piccolo prezzo è possibile portarsi a casa Ape Out, Serious Sam 3, 4, Tormental e Siberian Mayhem, Carrion, Boomerang X, Hotlinine Miami e Hotline Miami 2: Wrong Number, The Talos Principle, Stories Untold, Genital Jousting e Gris. Quelli che abbiamo citato sono però solo una piccola parte dei titoli disponibili attualmente in sconto su Steam e vi invitiamo dunque a consultare tutti i titoli in saldo visitando questo indirizzo.

Ultimo, ma non per importante, è Trek to Yomi. Il gioco, che ha debuttato nella giornata di ieri su PC e console è infatti disponibile in sconto. Un piccolo taglio di prezzo, del 10% rispetto al prezzo di listino, è stato applicato dall’ultimo gioco di Leonard Menchiari, autore di RIOT, uno dei titoli indipendenti di più successo e che ha causato anche un grande scalpore nel corso degli anni. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.