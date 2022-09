Come accade ogni anno, Steam ha un programma di saldi che si sviluppa per ogni stagione dell’anno. Terminati i saldi estivi, infatti, la piattaforma è pronta a lanciare la tornata autunnale di offerte per tutti i suoi utenti. Se questa suddivisione di sconti periodici non risulta una novità, Valve ha tuttavia diffuso le date dei periodi di offerte fino alla primavera del prossimo anno.

Possiamo dunque segnarci tutte le date dei saldi e preparare il portafogli per tutti gli sconti in arrivo. Si inizia, infatti, dai saldi autunnali che arriveranno su Steam a partire dal 22 novembre 2022. Essi saranno validi fino al 29 novembre per una settimana di prezzi ribassati, che coincide anche con il Black Friday. Anche se probabilmente questo non porterà a offerte combinate, si tratta comunque di una coincidenza interessante per chi vuole aggiornare o costruire il proprio hardware di gioco e metterlo subito alla prova con giochi scontati.

Dopo le offerte autunnali, per Steam sarà il momento dei saldi invernali. In questo caso, la durata degli sconti si estende a tutte le festività natalizie per quasi due settimane di promozioni sui nostri titoli preferiti. I saldi, infatti, partiranno il 22 dicembre 2022 per terminare il 5 gennaio 2023. Al termine di questo periodo, i giocatori dovranno attendere circa due mesi prima dei saldi primaverili, che prenderanno il via il 16 marzo 2023. Anche in questo caso, il periodo di offerte sarà di una settimana con la fine delle promozioni fissata per il 23 marzo.

Dunque, i giocatori avranno un anno intenso e ricco di finestre nelle quali effettuare scorta di titoli da divorare. Ovviamente, non sappiamo ancora quali dei giochi in catalogo andranno in sconto. Tuttavia, Valve ci ha abituati a offerte corpose e, grazie all’immensa libreria della piattaforma, siamo certi che qualsiasi giocatore potrà trovare pane per i suoi denti. Con le vendite di Steam Deck (che potete proteggere con delle pellicole disponibili su Amazon) in aumento, infine, non è da escludere che molte delle offerte possano riguardare proprio la console portatile.