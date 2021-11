Steam: al via i saldi autunnali! Ecco data e orario

Mentre Steam sta proponendo i suoi soliti saldi di metà settimana, la piattaforma digitale Valve è pronta ad espandere le proprie scontistiche attuali con i nuovi saldi autunnali. Come ogni anno lo store digitale ci propone sempre degli sconti stagionali che permettono agli utenti di aggiungere alle proprie librerie una carrellata di giochi a prezzi bassissimi, e anche quest’anno siamo pronti ad accogliere queste offerte ormai imminenti.

Detto questo, quando partiranno di preciso i nuovi saldi autunnali di Steam? A darci la risposta a questa domanda è stato il sito/database SteamDB, il quale non solo conferma la data di inizio dei nuovi saldi, ma sottolinea anche l’orario preciso.

I saldi autunnali di Steam cominceranno proprio quest’oggi 24 novembre, quando gli utenti potranno mettere mano a tanti titoli di svariati generi e tipologie a prezzi bassi. Per quanto riguarda l’orario di inizio dei saldi, toccherà attendere fino alle ore 19:00 di stasera, orario italiano.

Al momento non possiamo sapere quali saranno i giochi che verranno messi in forte sconto durante i nuovi saldi autunnali, ma vi consigliamo di tenere d’occhio la vostra lista dei desideri su Steam perchè molti di quei titoli potrebbero abbassarsi di prezzo pesantemente.

Anche su Amazon stanno venendo scontati molti giochi recenti. Per esempio potete acquistare It Ttakes Two a questo indirizzo.