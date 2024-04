Stellar Blade: la demo è da record grazie all'impressionante numero di giocatori giornalieri

La demo di Stellar Blade ha ottenuto un successo straordinario, attirando più di 690.000 giocatori giornalieri dal giorno della sua pubblicazione.

Questo dato impressionante è stato rilevato dalla compagnia di analisi Ampere Analysis, che ha sottolineato che il numero di giocatori giornalieri di Stellar Blade supera quello della demo di Final Fantasy 7 Rebirth, la quale si è fermata a "soli" 380.000 giocatori giornalieri.

Ampere Analysis prevede addirittura una crescita del 251% nel numero di giocatori al momento del lancio ufficiale di Stellar Blade, portando il totale a oltre 4 milioni di giocatori, un dato che, se si rivelasse vero, sarebbe davvero impressionante.

Questa previsione di Ampere Analysis è basata sulla notevole accoglienza che Final Fantasy 7 Rebirth ha ricevuto dalla critica e dal pubblico, un titolo che, secondo lo studio, avrebbe definito le aspettative nei confronti di un nuovo single player esclusivo per PS5.

Il gioco di Shift Up, a conti fatti, vuoi per le costanti critiche nei onfronti del design della protagonista, vuoi per una demo che stravolto le aspettative dei giocatori, ha suscitato parecchio interesse, sia nell'ambiente videoludico che al di fuori di esso, motivo per il quale il titolo, anche in virtù dell'essere il gioco più prenotato attualmente sul PlayStation Store, potrebbe superare persino le previsioni di Ampere Analysis.

Questo risultato incredibile ha stupito persino gli sviluppatori, i quali si sono dichiarati sorpresi dall'immenso successo della demo. Con il rilascio ufficiale di Stellar Blade fissato per il 26 aprile 2024 in esclusiva per PS5, non manca molto tempo prima di scoprire se il gioco si rivelerà meritevole di tutte queste attenzioni, se si presenterà come un prodotto convincente o se, una volta messo alla prova, si rivelerà solamente un enorme fuoco di paglia.