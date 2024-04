Stellar Blade, lo studio punta in alto e pensa già al prossimo gioco

Il team di sviluppo di Stellar Blade, Shift Up, sta già reclutando personale per il suo prossimo progetto. Questa notizia è emersa attraverso un annuncio di ricerca di personale, il quale suggerisce anche che il nuovo gioco sarà un Tripla A e avrà alcune somiglianze con Stellar Blade.

Fondata nel 2013, Shift Up è uno studio sudcoreano originariamente specializzato in giochi per dispositivi mobili. Ha ottenuto successo con Destiny Child, un gacha RPG lanciato nel 2016 per Android e iOS. Nonostante ciò, il prossimo e chiacchierato gioco dell'azienda segna una significativa deviazione dalle sue radici mobili, non solo per la sua esclusività su PS5 e per la sua essenza Tripla A, ma anche perché Stellar Blade è un ARPG valutato "mature".

Il prossimo titolo di Shift Up, secondo le recenti offerte di lavoro, sarà il secondo progetto di grande budget dello studio. Analogamente a Stellar Blade, il nuovo gioco è un action RPG ambientato in un contesto "urban sci-fi" con creature simili a mostri.

Un'altra similitudine con Stellar Blade riguarda l'utilizzo dell'Unreal Engine di Epic come motore di gioco. Mentre Stellar Blade utilizza l'Unreal Engine 4, è probabile che il prossimo gioco di Shift Up utilizzi la versione più recente del motore, ovvero Unreal Engine 5. Le offerte di lavoro descrivono il nuovo titolo come un progetto "AAA", suggerendo anche che sarà destinato a console, PC o entrambi.

Nonostante Stellar Blade sia un'esclusiva PS5, Shift Up ha stretto una partnership con Sony solo nel 2021. Il prossimo gioco sarà probabilmente gestito da Second EVE Studio, la sussidiaria di Shift Up creata per sviluppare giochi per console di grande budget. Nel frattempo, Stellar Blade è previsto per il 26 aprile (qui trovate le nostre opinioni in anteprima).