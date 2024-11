Stellar Blade in arrivo su PC, ma c'è da aspettare

Stellar Blade, attualmente esclusiva PlayStation 5, arriverà su PC nel 2025 secondo quanto rivelato dallo sviluppatore coreano ShiftUp in un recente report finanziario. L'azienda, inoltre, prevede che le vendite su PC supereranno quelle su console.

ShiftUp ha confermato di essere al lavoro su una versione PC di Stellar Blade, rispondendo alle pressioni degli investitori per espandere il mercato del gioco oltre la PS5.

Lo sviluppatore si aspetta ottime performance commerciali su PC, citando il successo di titoli simili come Black Myth: Wukong e l'importanza crescente di Steam nel mercato dei giochi AAA. Inoltre, sebbene non sia stato ancora ufficializzato, è altamente probabile che Stellar Blade verrà distribuito proprio attraverso la piattaforma di Valve.

Nel frattempo, la versione PS5 sta per ricevere un importante aggiornamento post-lancio che introdurrà un crossover con NieR Automata e la tanto attesa modalità foto, per cui la futura versione PC includerà probabilmente tutti questi contenuti aggiuntivi fin dal day one.

Insomma, l'arrivo su PC di Stellar Blade si inserisce nel trend degli ultimi anni che ha visto molte ex esclusive PlayStation approdare sulla piattaforma, come God of War, Spider-Man e il più recente Horizon. Visto il rilascio previsto per il 2025, però, li appassionati PC dovranno pazientare ancora un po' prima di poter mettere le mani su questo apprezzato action-adventure.