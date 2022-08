Nel corso della notte italiana, Capcom ha svelato la sua line-up (per ora parziale) per il Tokyo Game Show 2022. Il publisher e sviluppatore nipponico parteciperà alla fiera di settembre, portando diversi giochi alla kermesse giapponese, tra cui Street Fighter 6. Il nuovo picchiaduro, svelato poco prima dell’estate 2022, sarà dunque nuovamente protagonista di un’altra fiera.

Street Fighter 6 sarà al centro di una diretta decisamente speciale, che si terrà il 16 settembre 2022 dalle ore 17:00 italiane. Capcom ha dichiarato che nel corso della diretta saranno trasmesse novità inedite per quanto riguarda il nuovo gioco della serie, ma difficilmente sarà comunicata la data di uscita. Molto più probabile, dunque, che scopriremo qualcosa di più sul roster e magari su qualche inedita modalità di gioco.

Non ci sarà solo lo storico franchise del picchiaduro. Al momento la line-up di Capcom prevede diversi giochi, che saranno anche provabili dal pubblico. Non ci saranno, infatti, stage event, ma solamente la presenza di determinati titoli che potranno essere provati da tutti i partecipanti alla fiera. L’elenco completo è disponibile subito qui in basso:

Exoprimal

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Street Fighter 6

Come è possibile vedere dalla lista, Capcom ha deciso (almeno per ora) di non portare il DLC di Resident Evil Village, né una build del gioco con la visuale in terza persona, in dirittura d’arrivo in autunno 2022. Considerando però che si tratta di una line-up decisamente parziale e che sarà soggetti a inevitabili cambiamenti, è molto probabile che nel corso dei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti in merito al catalogo completo di giochi del publisher e sviluppatore.

Il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre 2022 nella città nipponica. Alla fiera dovrebbero partecipare diversi publisher, editori e distributori, oltre che sviluppatori indipendenti e non solo. Essendo una kermesse nipponica, le possibilità di vedere dei reveal interessanti sono decisamente al massimo.