Street Fighter: ora sappiamo quando aspettarci un nuovo annuncio

Street Fighter 5 è uscito ormai cinque anni fa, e nel corso del tempo gli appassionati hanno potuto godere di tutta una serie di DLC, personaggi e nuove versioni estese del titolo. In molti, però, si stanno chiedendo già da un po’ quando e come si espanderà il futuro della storica saga di picchiaduro Capcom. Ora, la stessa compagnia giapponese ha svelato un’informazione molto importante sulla saga che ha riacceso l’interesse dei fan.

È stata Capcom, di recente, a comunicare che condividerà maggiori informazioni sul futuro di Street Fighter nel 2022. Nello specifico, Takayuki Nakayama e il produttore Shuhei Matsumoto hanno dichiarato che ci stiamo avvicinando alla fine della vita del quinto capitolo del picchiaduro, che si concluderà con un nuovo aggiornamento incentrato sul personaggio finale scaricabile del gioco, Luke.

La compagnia giapponese, per il momento, si è voluta concentrare solamente sull’aggiornamento autunnale di Street Fighter V. Su quel che sarà il futuro della saga se ne riparlerà l’anno prossimo, quando Capcom, presumibilmente, andrà a svelare quelle che saranno le prime informazioni sul prossimo (o sui prossimi) giochi dell’amata serie che va avanti dalla fine degli anni ’80.

Ad oggi, quindi, non sappiamo altro sul futuro della saga Capcom, ma almeno abbiamo una prima finestra temporale per conoscere il periodo in cui aspettarci nuove annunci legati all’universo di Street Fighter.