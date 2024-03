COUPON SCONTO su questa bellissima sedia gaming con cuscino massaggiante!

Se volete una nuova sedia gaming per la vostra postazione, approfittate dell'offerta di oggi sulla Sedia Gaming Dowinx, con il suo design ergonomico e tanti comfort aggiuntivi. La sedia offre un cuscino lombare con effetto massaggiante, poggiapiedi estraibile, schienale reclinabile fino a 135° e un comodo tessuto antimacchia, facilissimo da lavare. Grazie a un coupon sconto, può essere vostra a soli 169,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto di 20€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 17 marzo, salvo esaurimento.

Sedia Gaming Dowinx, chi dovrebbe acquistarla?

La Sedia Gaming Dowinx è perfetta per chi sta tante ore alla propria scrivania, che sia per lavoro o per gioco. il cuscino lombare traspirante con effetto massaggiante e la seduta con molle insacchettate e schiuma traspirante promettono un comfort eccezionale anche durante sessioni prolungate. La portata massima di 160kg la rende robusta e resistente nel tempo, inoltre la possibilità di regolare l'altezza del poggiatesta e del cuscino lombare permettono di avere il massimo comfort, anche quando si sta seduti per molte ore.

La Sedia Gaming Dowinx unisce funzionalità, comfort e robustezza, rendendola perfetta per chiunque passi molte ore al computer e sia alla ricerca di una sedia di qualità per la propria postazione di lavoro o da gioco. Il cuscino massaggiante, il poggiapiedi e le molte regolazioni faranno felici anche gli utenti più esigenti. Approfittate dello sconto per farla vostri a soli 169,99€!

