Su Nintendo Switch sta per uscire un’esclusiva PlayStation

Viviamo certamente un periodo magico del gaming, dovuto anche al rilascio di due nuove console come Xbox Series X e PlayStation 5. Sebbene l’ultimo periodo sia stato incerto a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero, molti titoli degni di nota sono stati rilasciati facendo divertire migliaia di giocatori in tutto il mondo. La questione esclusività ha sempre diviso il pubblico, alcuni di questi ritengono ciò essenziale per la sopravvivenza dei marchi. I possessori di Nintendo Switch, proprio in queste ore potranno però gioire con l’arrivo di una interessante esclusiva PlayStation.

Stiamo parlando di 13 Sentinels Aegis Rim, una incredibile avventura sviluppata da Vanillaware e pubblicata da Atlus, fino ad ora resa disponibile unicamente per PlayStation 4. Intrigante da scoprire e divertente da giocare, l’opera ha avuto un discreto successo tra il pubblico nonostante il genere non certo avvezzo al pubblico.

Con l’uscita su Nintendo Switch in programma per il 12 aprile 2022, ci auguriamo che più gente possibile riesca ad affacciarsi a questa incredibile opera. Oltre ad un post su Twitter che annuncia la data di uscita, Atlus ha voluto ringraziare tutti gli appassionati dichiarando di aver venduto circa 500.000 copie, un traguardo certamente importante per un titolo di questo calibro.

Sentinel No. 13: Activated. Are you ready to re『 START 』? 13 Sentinels: Aegis Rim comes to Nintendo Switch on April 12, 2022! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl — Official ATLUS West (@Atlus_West) November 28, 2021

Non sono state dichiarate novità a riguardo, per questo immaginiamo che 13 Sentinels Aegis Rim per Ninteno Switch sarà un semplice porting della versione PS4. In attesa di ulteriori novità e del prezzo, vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Cosa ne pensate di questa notizia? Che rapporto avete con le esclusive di ogni singola console? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata.