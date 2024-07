Successo fulmineo per Zenless Zone Zero: 50 milioni di dollari in soli 13 giorni

Zenless Zone Zero sta riscuotendo un enorme successo commerciale a poche settimane dal lancio. Sviluppato da HoYoverse, già creatore di hit come Genshin Impact, il titolo ha generato ricavi per ben 50 milioni di dollari in meno di due settimane dal debutto, per un totale di oltre 50 milioni di giocatori.

Zenless Zone Zero si distingue dai precedenti giochi di HoYoverse per alcune caratteristiche innovative:

Ambientazione urbana più realistica e "gritty", rispetto ai mondi fantasy di Genshin Impact

Sistema di combattimento basato su combo e meccaniche tag-team, ispirato a giochi action come Devil May Cry

Focus su scontri frenetici piuttosto che sull'interazione tra elementi

Il modello free-to-play si conferma vincente

Nonostante le novità, Zenless Zone Zero mantiene il modello free-to-play già collaudato con Genshin Impact. Il gioco base è gratuito, ma per sbloccare nuovi personaggi e potenziamenti è necessario utilizzare la valuta premium "Polychrome", acquistabile con denaro reale.

Evidentemente, i giocatori stanno spendendo parecchio.

Secondo i dati di AppMagic, la maggior parte dei ricavi proviene da Cina e Giappone, con gli Stati Uniti al terzo posto. Gli analisti prevedono che la quota USA sia destinata a crescere nelle prossime settimane, grazie agli ingenti investimenti di HoYoverse in marketing sul mercato occidentale.

Il successo commerciale di Zenless Zone Zero conferma ancora una volta l'efficacia del modello free-to-play con microtransazioni, già sperimentato con ottimi risultati da HoYoverse. Resta da vedere se il gioco riuscirà a mantenere questo ritmo di crescita anche nel lungo periodo.

Nel frattempo, se anche voi ci state giocando vi suggeriamo di leggere le nostre numerose guide su Zenless Zone Zero per trovare trucchi, suggerimenti e consigli!