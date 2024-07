Zenless Zone Zero è un vero successo: 50 milioni di download in meno di una settimana

MiHoYo ha ottenuto un altro significativo successo nel mercato dei giochi con il lancio di Zenless Zone Zero, raggiungendo oltre 50 milioni di download in tutto il mondo. Questo traguardo notevole è stato annunciato tramite l'account X ufficiale del gioco, valorizzando il duro lavoro del team di sviluppo e la pazienza e il supporto dei fan.

Zenless Zone Zero, pubblicato poco più di un anno dopo il debutto di Honkai Star Rail, un altro popolare RPG a turni dello stesso produttore, sembra destinato a consolidare la popolarità di MiHoYo nel settore. Nonostante sia ancora prematuro fare previsioni a lungo termine, i numeri indicano chiaramente un forte interesse iniziale da parte del pubblico. Questo risultato è particolarmente impressionante se messo a confronto con altri titoli di spicco nel mondo dei giochi; per esempio, World of Warcraft raggiunse il picco di circa 12 milioni di abbonati durante l'espansione Wrath of the Lich King, e Fortnite raggiunse circa 6 milioni di giocatori simultanei l'anno scorso.

Nonostante il successo iniziale basato sui download, è cruciale notare che i giocatori attivi e quelli che effettivamente spendono nel gioco possono essere considerevolmente meno. Gli analisti del settore e gli sviluppatori stanno da sempre monitorando queste discrepanze per comprendere meglio la fidelizzazione degli utenti. C'è la possibilità che molti dei cosiddetti ZZZ-ers, giocatori di Zenless Zone Zero, possano giocare solamente per un breve periodo prima di lasciare il gioco.

Tutto in discesa?

Un'altra sfida per MiHoYi sarà poi la gestione della propria base di utenti tra tre giochi distinti che tendono a richiedere ingenti investimenti di tempo e denaro, come tipico dei giochi di tipo gacha. Tuttavia, esempi come quello di World of Warcraft, che ha diversificato l'offerta con modalità diverse come Classic e Remix, dimostrano che è possibile mantenere impegnata un'ampia base di giocatori con strategie appropriate.

Nonostante alcune preoccupazioni iniziali per il modello di business dei giochi gacha, che potrebbero portare a formare quasi delle monopolistiche situazioni di mercato, il successo iniziale di Zenless Zone Zero rimane indiscutibile. Insomma, mentre il mondo dei videogiochi continua a evolversi, MiHoYo dimostra ancora una volta la sua abilità nel creare titoli accattivanti che attirano milioni di giocatori globalmente. Solo il tempo dirà se Zenless Zone Zero riuscirà a mantenere l'interesse dei giocatori nel lungo termine, ma per ora le prospettive sembrano decisamente positive.

Nel mentre, se ci state giocando e volete scoprire suggerimenti e trucchi vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide di Zenless Zone Zero.