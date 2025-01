Zenless Zone Zero: arriva la versione 1.5 con tantissimi nuovi contenuti

HoYoverse ha annunciato il rilascio della versione 1.5 "Astronomical Moment" di Zenless Zone Zero previsto per il 22 gennaio. L'aggiornamento introdurrà nuovi contenuti, tra cui performance di Astra Yao, nuove modalità di gioco e personaggi giocabili.

L'aggiornamento porterà diverse novità per i giocatori: la star di New Eridu, Astra Yao, si esibirà in uno spettacolo di Capodanno presso l'iconico Starloop. Oltre all'aspetto scenico, Astra sarà anche un nuovo personaggio giocabile di rango S, specializzato nel supporto e nella guarigione della squadra.

Accanto ad Astra, debutterà anche Evelyn, un altro agente di rango S focalizzato sull'attacco di fuoco. Il suo stile di combattimento unico le permette di accumulare punti per scatenare potenti attacchi a catena.

La versione 1.5 introdurrà diverse nuove modalità di gioco:

"Endless Tower: The Last Stand": una sfida a fasi dove i giocatori dovranno salire una torre di 10 piani con effetti di combattimento specifici

"Perpetrator Battle": una modalità accessibile tramite Hollow Zero che richiederà l'uso di agenti, equipaggiamenti e Resonia designati

"Mach 25": un nuovo gioco arcade di parkour con vari veicoli disponibile presso Godfinger

L'aggiornamento includerà anche nuovi outfit per diversi personaggi, tra cui Astra, Ellen e Nicole. I giocatori potranno partecipare a eventi speciali come il concorso Bangboo "Ridu's Got Boo" e il campionato di pesca Elpis Ultimate Angler per sbloccare ricompense esclusive.

Bizarre Brigade, una delle modalità esistenti, riceverà un aggiornamento con l'aggiunta di una modalità PvE per 2 giocatori e 7 nuovi Dream Seekers. Anche le modalità Shiyu Defense e Deadly Assault verranno aggiornate a rotazione.

Insomma, con l'introduzione di nuovi personaggi, modalità di gioco e contenuti cosmetici, la versione 1.5 di Zenless Zone Zero promette di offrire ai giocatori un'esperienza di gioco più ricca e variegata, bilanciando aspetti narrativi, combattimenti e attività secondarie.