Zenless Zone Zero: la versione 1.6 arriva il 12 marzo, ecco tutte le novità

Una nuova ondata di intrighi si prepara a travolgere New Eridu con l'imminente aggiornamento di Zenless Zone Zero. La versione 1.6, intitolata "Among the Forgotten Ruins", porterà i giocatori al centro di una pericolosa asta clandestina per un artefatto legato ai misteri del Sacrificio.

HoYoverse ha annunciato che questo importante update sarà disponibile dal 12 marzo su tutte le piattaforme, introducendo non solo nuovi sviluppi narrativi ma anche personaggi inediti, meccaniche di gioco raffinate e boss mai visti prima. In questo scenario di tensioni crescenti tra fazioni rivali, i Proxy dovranno navigare un complesso intreccio di alleanze ambigue e verità nascoste sul passato militare della città.

Misteri svelati e identità rivelate

Il fulcro narrativo della nuova versione ruota attorno alla vera identità di Anby Demara, che si scoprirà essere stata Soldier 0, ex leader della Silver Squad. La storia esplorerà il suo passato prima dell'ingresso nei Cunning Hares, aggiungendo profondità a uno dei personaggi più enigmatici del gioco. Parallelamente, l'introduzione di Trigger, compagna di Soldier 11, getterà nuova luce sulla complessa storia delle fazioni militari che controllano New Eridu.

L'asta per l'artefatto legato al Sacrificio sarà il catalizzatore di nuove tensioni, con il sindacato di ladri fantasma Mockingbird che si unirà alla mischia su commissione del sindaco stesso. In questo contesto, Hugo e Vivian sembrano avvicinarsi strategicamente ai Proxy, rendendo sempre più labili i confini tra amici e nemici.

Nuovi agenti e ritorni attesi

Anby Demara debutterà come agente giocabile di rango S con danno Elettrico. Utilizzando due spade, potrà infliggere rapidamente danni elettrici e attivare Aftershock, amplificando il danno critico degli alleati che colpiscono lo stesso nemico. Il suo stile di combattimento riflette il suo passato militare d'élite, rendendo il personaggio tanto letale quanto stilisticamente distintivo.

La nuova agente Trigger, cecchino d'élite dell'Obol Squad, si unirà al roster come personaggio di rango S con capacità di stordimento elettrico. La sua meccanica di gioco unica le permette di entrare in modalità cecchino, evadendo rapidamente gli attacchi nemici e colpendo nei momenti opportuni, mentre accumula l'effetto Purge che potenzia il danno di Aftershock.

I giocatori potranno anche riaccogliere Pulchra Fellini, che ritorna come agente di rango A sotto la bandiera dei Sons of Calydon. Non mancheranno inoltre i banner di ritorno per Burnice, agente Fuoco di rango S, e Zhuyuan, agente Etere di rango S.

Sfide inedite e meccaniche di gioco innovative

La versione 1.6 introduce Geppetto, un nuovo temibile boss che attenderà i giocatori nell'area Hollow Zero. I Proxy potranno anche affrontare il nuovo livello di difficoltà VI nel Battlefront Purge, mettendo alla prova le loro abilità contro nemici sempre più potenti.

Un'importante novità è rappresentata da Shadow Operation, una modalità di gioco esclusiva per Hollow Zero che introduce effetti unici in ogni fase di battaglia, come l'incremento del danno basato sulle monete accumulate. Gli amanti degli sparatutto in terza persona apprezzeranno Trigger's TV Schedule, dove potranno cimentarsi in missioni da cecchino.

I due nuovi eventi a tempo limitato, "March On, Tiny Titan!" e "Little Knight's Big Charge", permetteranno infine ai giocatori di controllare un drone Bangboo o di aiutarlo a completare diverse prove. Tra le ricompense esclusive figura anche l'agente giocabile Pulchra, un incentivo significativo per partecipare attivamente.

HoYoverse ha annunciato che questa nuova versione includerà anche ottimizzazioni per la progressione dei personaggi, rendendo l'esperienza di gioco più fluida e gratificante. Zenless Zone Zero conferma così il suo impegno nel fornire contenuti di qualità sempre crescente per la sua community.