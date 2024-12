Zenless Zone Zero, tantissime novità in arrivo con l'update 1.4

HoYoverse ha annunciato oggi il lancio della versione 1.4 di Zenless Zone Zero, intitolata "A Storm of Falling Stars" e prevista per il 18 dicembre su PS5, PC e piattaforme mobile. L'aggiornamento porta importanti novità al gameplay e alla storia dell'ARPG urban fantasy.

La Versione 1.4 introduce significative modifiche al sistema di gioco, sostituendo la modalità TV nella storia principale con un'esperienza di combattimento ed esplorazione più coinvolgente. Gli sviluppatori hanno riprogettato gli stage della storia principale dal prologo al capitolo 3, integrandoli nel sistema HDD.

L'update vedrà poi l'arrivo di due nuovi Agenti della Sezione 6: Hoshimi Miyabi e Asaba Harumasa. Quest'ultimo sarà ottenibile gratuitamente dai giocatori che raggiungeranno il livello Inter-Knot 8 dopo il lancio della Versione 1.4.

Verranno inoltre introdotte due nuove aree esplorabili: Port Elpis e Reverb Arena. La prima sarà cruciale per lo sviluppo della trama, mentre la seconda ospiterà vari eventi tematici.

Il sistema di combattimento è stato ottimizzato per offrire battaglie più fluide e spettacolari. Una novità importante riguarda i Decibel, che non saranno più condivisi tra i membri della squadra. Questo permetterà ai giocatori di scatenare in sequenza le Mosse Finali di tutti i personaggi, creando scene di battaglia ancora più emozionanti.

Viene introdotta anche una nuova modalità di gioco chiamata Hollow Zero: Shadows Lost, che metterà alla prova i giocatori con intensi combattimenti nel Vuoto Perduto. Per affrontare queste sfide, i Proxy avranno a disposizione nuovi equipaggiamenti e abilità di supporto.

Ma non è tutto: Zenless Zone Zero debutterà ufficialmente su PS5 Pro il 18 dicembre, sfruttando le capacità della nuova console per offrire prestazioni migliorate e tecnologia ray-tracing, garantendo un'esperienza visiva di livello superiore.