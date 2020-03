Super League Gaming: perdite per oltre 30 milioni

Forse non a tutti è noto cosa rappresenta Super League Gaming. L’organizzazione con sede a Santa Clara, California, è infatti una delle più famose a livello mondiale ad organizzare tornei competitivi non solo per professionisti. Milioni di giocatori infatti utilizzano la piattaforma per scontrarsi in tornei e organizzare partite con le stesse modalità che si utilizzano nei più importanti eventi esportivi mondiali. All’interno del sito infatti sono presenti più di 20 giochi e 500 località all’interno dei quali è possibile sfidarsi, il sito perfetto insomma per chi vuole condividere la propria passione per l’eSports.

Sembra però che nell’ultimo anno, la piattaforma non se la stia vedendo troppo bene a livello monetario. A parlarne è proprio Ann Hand, CEO di Super League Gaming che in un’intervista ha affermato: “Il nostro pubblico è in crescita. Noi uniamo gli appassionati di tutto il mondo e gli diamo l’occasione di giocare come i loro players preferiti. Vogliamo diventare un punto di riferimento per i casual gamers”. Il problema più grande della piattaforma non è sicuramente quello della visibilità, anche perché nell’ultimo anno, ha avuto una grossa crescita, parliamo infatti di numeri che superano i 100 milioni di visite sul sito. Però qualcosa non va ancora. Nel 2019 infatti, la stessa piattaforma ha guadagnato circa 1 milione di dollari.

Sembra quasi una cifra di capogiro per i più, ma non è cosi. Lo stesso Hand, ha infatti rivelato che Super League Gaming ha avuto una perdita di circa 30 milioni di dollari all’interno dello stesso anno fiscale. Non è chiaro al momento a cosa sia dovuto tutto questo denaro perso. In molti hanno comunque notato che anche il titolo NASDAQ della stessa piattaforma ha perso il 68% circa. Cifre non del tutto incoraggianti. Tutto questo potrebbe portare non solo al collasso della società ma anche una perdita di interesse da parte della stampa, e degli investitori.

Sembra però che non sia cosi per la Super League Gaming dato che come detto in precedenza, la piattaforma gode ancora di un noto successo a livello social. Questo comunque potrebbe portare degli investitori ad avvicinarsi alla società, sopratutto per la visibilità che essa può portare. Non un periodo facile quindi per l’eSports in generale. Eventi che vengono chiusi al pubblico, e società che abbandonano gli investimenti. Questo 2020 sembra non essere partito con il piede giusto, speriamo che possa riprendersi presto.