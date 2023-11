Super Mario RPG già SCONTATO? Non perdere questa offerta!

Se vi sentite orfani di un bel GDR vecchia scuola e, al contempo, avete una passione smodata per Super Mario, allora diremmo che non dovreste lasciarvi sfuggire l'opportunità di aggiungere il nuovissimo remake del classico Super Mario RPG alla vostra collezione. Questo bellissimo classico, approdato da poco su Nintendo Switch, è infatti in sconto su Amazon del 20%, ed è attualmente disponibile al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 47,90€!

Super Mario RPG, chi dovrebbe acquistarlo?

Originariamente rilasciato nel 1996 ma mai distribuito in Europa, Super Mario RPG è un classico gioco di ruolo con protagonista il baffuto idraulico Nintendo. In questa nuova avventura a turni, Mario è pronto a sfidare la cricca di cattivoni della banda di Magno Fabbro, una creatura dalla forma di un'enorme spada giunta sulla Terra per sfidare persino Bowser!

Il remake di Super Mario RPG si presenta completamente rinnovato, con una grafica interamente in 3D che offre uno stile visivo unico sia nel gioco che nelle numerose cutscene, tutte completamente ricostruite da zero e splendidamente animate!

Si tratta di un'esperienza di gioco unica, che vi permetterà di controllare non solo Mario, ma anche Bowser, Peach e due personaggi originali, Mallow e Geno, tutti uniti in un party che combatte contro le forze che minacciano il Regno dei Funghi (e non solo!). Si tratta di un titolo divertente e godibile anche oggi, soprattutto grazie a meccaniche di gioco che, nonostante il passare del tempo, hanno mantenuto la loro freschezza in modo sorprendente!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!