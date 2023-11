Quasi 300€ sul notebook MSI Modern con schermo a da 14"

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, che tra le offerte propone l'ottimo notebook MSI Modern 14 a soli 699,00€ invece di 971,06€, per un ribasso del 28%!

MSI Modern 14, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop MSI Modern 14 si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile e leggero. Il display Full HD da 14 pollici offre un'esperienza visiva nitida e il design leggero lo rende ideale per lo studio, il lavoro e l'intrattenimento in movimento. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di usufruire del pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, un'opzione particolarmente interessante per i clienti Prime.

Il cuore potente di questo laptop è costituito dalla combinazione del processore Intel Core i7 di 12esima generazione e della scheda grafica Intel Iris Xe, garantendo prestazioni fluide anche in situazioni di multitasking impegnativo. Questa potenza di elaborazione consente di gestire agevolmente diverse attività contemporaneamente, compresi programmi pesanti come quelli per il video editing e la grafica.

La tastiera, progettata per massimizzare il comfort, presenta un touchpad più ampio e tasti con una corsa di soli 1.5mm. Inoltre, con la retroilluminazione della tastiera, potrete lavorare comodamente anche nelle ore serali senza dover accendere la luce. Ulteriori punti di forza includono l'audio Hi-Res di alta qualità e una gamma completa di porte, offrendo la flessibilità di connettere qualsiasi periferica necessaria. Con queste caratteristiche, l'MSI Modern 14 si pone come una soluzione completa e performante per soddisfare le vostre esigenze informatiche.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!