Lo stand Hori di SUPER MARIO ora a un PREZZO RIDICOLO: solo 8€!

Questo accessorio è un must-have per gli appassionati del Regno dei Funghi, specialmente per coloro che hanno riscoperto l'amore per Mario con il recente film al cinema. Lo stand cattura l'attenzione con la sua grafica divertente e il design dedicato all'iconico eroe del mondo Nintendo.

È l'accessorio ideale per coloro che desiderano giocare in modalità tavolo senza compromettere la possibilità di caricare la console o di regolare l'altezza dello schermo. Inoltre, è progettato in modo intelligente per non ostruire le bocchette di ventilazione di Switch, garantendo che la console rimanga fresca durante le sessioni di gioco intense.

Uno dei grandi vantaggi dello stand HORI è la sua compattezza: quando non è in uso, può essere piegato in modo che occupi pochissimo spazio, rendendolo perfetto da portare in viaggio senza aggiungere ingombro ai bagagli.