SUPER sconto sul mouse gaming Alienware AW610M! (-60%)

Scopri l'offerta imperdibile su Amazon sul mouse da gioco Alienware AW610M in colorazione Lunar Light, un dispositivo sia cablato che wireless. Il prezzo originale di 120,51€ è stato scontato a soli 47,99€, permettendoti di risparmiare il 60%! Un'offerta degna del Black Friday.

Alienware AW610M, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Alienware AW610M è un acquisto consigliato a tutti i giocatori che desiderano avere uno tra i migliori mouse gaming in circolazione. Le sue caratteristiche principali sono una durata della batteria eccezionale e il sensore nativo da 16.000 DPI, che rendono questo mouse il compagno ideale per i giocatori che richiedono una risposta rapida e precisa in tutte le situazione di gioco.

Per chi ama personalizzare il proprio setup, AW610M offre la possibilità di regolare la rotella di scorrimento scegliendo tra 12 e 24 passaggi per rotazione, oltre alla programmazione personalizzata di 7 pulsanti tramite il software Alienware Command Center. L'acquisto di questo mouse potrebbe quindi soddisfare le esigenze dei giocatori che cercano sia performance che personalizzazione all'insegna della comodità grazie alla doppia modalità di utilizzo, cablato e wireless.

L'Alienware AW610M in versione Lunar Light è un mouse da gioco wireless con batteria ricaricabile agli ioni di litio. Può funzionare anche in modalità cablata e ha un'autonomia pari a 350 ore. Dotato di un sensore nativo da 16.000 DPI, offre alta precisione e velocità. Inoltre, ha una rotella di scorrimento regolabile per una maggiore precisione nel gioco, e 7 pulsanti completamente programmabili per risposte più rapide.

Alienware AW610M è disponibile a un prezzo scontato di 47,99€, notevolmente più basso rispetto al prezzo originale di 120,51€. Questo prodotto unisce perfettamente comfort, prestazioni e personalizzazione, rendendolo uno strumento indispensabile per qualsiasi appassionato di gaming. Ciò, combinato con l'eccezionale offerta di prezzo, rende l'acquisto dell'Alienware AW610M un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

