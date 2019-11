Super Smash Bros: Mai Shiranui? Assolutamente no, per Nintendo non è adatta ai bambini

Super Smash Bros Ultimate accoglie Terry Bogard, lottatore di Fatal Fury, ma dice di no a Mai Shiranui perché inadatta ai bambini.

Quest’oggi, tramite un lungo video, Masahiro Sakurai ha introdotto al pubblico il nuovo personaggio di Super Smash Bros Ultimate: Terry Bogard. Il combattente proviene da Fatal Fury, nota serie di picchiaduro sviluppata da SNK. Per questa presentazione sono state mostrate le sue mosse, le arene e una serie di cameo legati a 18 personaggio provenienti da Fatal Fury, King of Fighters o altri giochi di SNK.

Si è trattato, quindi, di un’occasione allegra per ricordare alcune delle figure storiche che hanno accompagnato un’intera generazione di videogiocatori. Purtroppo, non è stato concesso nemmeno un singolo secondo a uno dei volti più importanti e iconici di SNK: Mai Shiranui. Perché?

La risposta è stata data direttamente da Sakurai. Ecco le sue parole in traduzione: “Potreste aver notato che un personaggio molto importante della serie di Fatal Fury non è stato incluso. Sì, Mai Shiranui. Super Smash Bros Ultimate è per i bravi ragazzi e le brave ragazze di diverse età, quindi abbiamo deciso di non includerla, per favore perdonateci.”

In altre parole, Mai Shiranui è considerata un personaggio troppo esplicito per entrare a far parte di un gioco come Super Smash Bros Ultimate, pensato anche per i giovanissimi. Dopotutto la combattente è ben nota per il suo kimono che copre solo il minimo indispensabile e per le sue pose “provocanti”, quindi non è strano che Nintendo abbiamo preso questa decisione.

Certo, si potrebbe affermare che in Super Smash Bros Ultimate è presente Bayonetta, un personaggio di certo non famoso per la propria pudicizia, ma è anche vero che nella versione Smash la strega non si denuda attaccando, a differenza di quanto fa nel gioco originale. Di certo si sarebbe potuto trovare una soluzione di qualche tipo anche per Mai Shiranui, ma probabilmente Nintendo ha preferito evitare il problema alla radice, considerando che sarebbe apparsa al massimo per un cameo. Diteci, voi cosa ne pensate?