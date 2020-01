Super Smash Bros Ultimate: il prossimo personaggio è stato svelato da un insider?

Super Smash Bros Ultimate è uno dei più grandi successi di Nintendo e, in generale, del mondo videoludico. Il picchiaduro di Sakurai ha convinto tutti e continua il proprio percorso grazie alla regolare aggiunta di nuovi personaggi. Recentemente è stato svelato un nuovo combattente: Byleth di Fire Emblem Three Houses, non esattamente apprezzato da tutti. Ora, quindi, è già il momento di pensare al nuovo PG in arrivo.

A darci informazioni a riguardo è, nuovamente, MandyCan che aveva correttamente svelato Byleth già a ottobre. Il leaker aveva infatti affermato che il successivo personaggio sarebbe stato nientemeno che Crash Bandicoot, il marsupiale nato dalla mente di Naughty Dog.

Si tratterebbe per certo di una scelta furba da parte di Nintendo. Crash è un personaggio molto amato e in questi anni sta tornando in voga grazie ai nuovi titoli prodotti da Activision. Il leaker aveva anche affermato che durante i The Game Awards non ci sarebbero stati annunci legati a Super Smash Bros Ultimate o a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (nome non ufficiale, ricordiamo bene). Aveva invece affermato che ci sarebbe stato qualcosa su Mortal Kombat. Tutto si è dimostrato vero, quindi possiamo ritenerlo abbastanza credibile.

L’arrivo di Crash in Super Smash Bros Ultimate non sarebbe solo positivo per i giocatori, ma sarebbe un grande traguardo per l’intero mondo videoludico. Se Crash si unisse alla festa, Smash conterrebbe per 36 franchise in totale, più di ogni titolo cross-over.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di rumor. Non dovremo però attendere troppo per scoprire se si tratta della verità: entro un paio di mesi, probabilmente, il prossimo personaggio sarà svelato da Sakurai.