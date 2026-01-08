L'industria videoludica si trova ad affrontare uno dei casi più controversi degli ultimi anni, con Rockstar Games sotto i riflettori per il licenziamento di oltre 30 sviluppatori tra Regno Unito e Canada. Questa settimana è iniziata a Glasgow l'udienza preliminare del tribunale del lavoro che potrebbe segnare un precedente fondamentale per i diritti sindacali nel settore gaming. La vicenda ha raggiunto dimensioni tali da coinvolgere persino il Primo Ministro britannico Keir Starmer, evidenziando quanto la questione trascenda il singolo studio per toccare l'intero comparto dello sviluppo videoludico.

Il nodo della controversia risale alla fine del 2024, quando Rockstar Games licenziò 31 dipendenti citando genericamente una "grave condotta scorretta". L'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), che rappresenta i lavoratori licenziati, sostiene una versione completamente diversa: gli sviluppatori sarebbero stati allontanati per la loro partecipazione a un canale Discord dell'IWGB Game Workers Union, dove stavano tentando di organizzare un sindacato all'interno dello studio responsabile di franchise miliardari come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

L'udienza di questa settimana a Glasgow rappresenta una fase cruciale, con il sindacato che richiede un provvedimento di interim relief. In termini pratici, questo significherebbe il reintegro immediato dei dipendenti licenziati nel libro paga di Rockstar North durante l'intero procedimento legale, garantendo loro uno stipendio e la sicurezza economica mentre si attende l'udienza completa. Una decisione su questo punto è attesa entro la fine della settimana.

Il caso coinvolge almeno 25 persone esterne a Rockstar presenti nel canale Discord, inclusi dipendenti di studi concorrenti e un giornalista specializzato in videogiochi

La posizione del sindacato è netta. In una dichiarazione rilasciata a IGN, l'IWGB ha affermato: "Speriamo che il tribunale di questa settimana conceda il sollievo urgentemente necessario ai lavoratori le cui vite sono state sconvolte dal brutale union-busting di Rockstar, lasciandoli senza reddito, senza un futuro sicuro, e in alcuni casi senza nemmeno il diritto di rimanere nel paese che hanno reso la loro casa". Il riferimento è particolarmente significativo considerando che molti sviluppatori nel settore gaming britannico provengono da altri paesi europei e dipendono dal visto lavorativo per la permanenza nel Regno Unito.

Rockstar Games respinge categoricamente le accuse, mantenendo che i licenziamenti fossero dovuti a violazioni degli accordi di riservatezza relativi a progetti non annunciati. Secondo il portavoce dello studio, gli sviluppatori avrebbero discusso informazioni altamente confidenziali, incluse funzionalità di gioco di titoli in arrivo e non annunciati, in un canale social pubblico e non sicuro. La compagnia sottolinea che questo canale Discord conteneva almeno 25 persone esterne a Rockstar, tra cui dipendenti di studi concorrenti e un giornalista dell'industria videoludica, oltre a decine di membri anonimi non identificabili.

La difesa di Rockstar insiste sul fatto che dipendenti che hanno pubblicato messaggi di sostegno al sindacato, ma che non hanno violato le politiche di riservatezza, non sono stati licenziati. Lo studio rivendica un approccio di tolleranza zero verso le divulgazioni non autorizzate, citando l'interesse globale senza pari per i suoi giochi e il danno commerciale e creativo che anche la più piccola fuga di notizie può causare. Il riferimento implicito è al massiccio leak del 2022 che espose oltre 90 video di sviluppo di GTA 6, uno degli episodi di violazione della sicurezza più gravi nella storia recente del gaming.

Il caso Rockstar si inserisce in un contesto più ampio di crescente sindacalizzazione nell'industria videoludica, con studi come Raven Software (Call of Duty) e ZeniMax (Bethesda) che hanno visto la formazione di sindacati negli ultimi anni. La questione del crunch, delle condizioni lavorative e della sicurezza dell'impiego nel settore gaming è diventata sempre più centrale, specialmente dopo rivelazioni sulle pratiche di sviluppo in studi AAA di tutto il mondo.

Indipendentemente dall'esito dell'udienza preliminare di questa settimana, l'IWGB ha confermato la propria determinazione a procedere con l'udienza completa, esprimendo fiducia nella solidità del caso legale costruito contro Rockstar Games. Il risultato di questo procedimento potrebbe stabilire un precedente significativo per come gli studi videoludici gestiscono i diritti sindacali dei dipendenti, in un'industria dove la riservatezza sui progetti in corso si scontra sempre più frequentemente con le richieste di trasparenza e protezione dei lavoratori.