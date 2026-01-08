Avatar di Ospite Bug Soul #893 0
0
ma davvero pensavano di discutere roba segreta su discord con gente a caso dentro? non so chi ha ragione ma quella mossa non è stata proprio geniale
Hack_Mod #385
0
union-busting o no, se hanno violato la riservatezza mi sembra normale. Non puoi condividere info confidenziali e poi sorprenderti
