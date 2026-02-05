Il mercato delle conversioni per Nintendo Switch 2 si arricchisce di due titoli di peso provenienti dalla scuderia Xbox, con date di uscita che sarebbero trapelate online poche ore prima del Nintendo Direct di oggi. Indiana Jones e l'antico cerchio e Fallout 4 Anniversary Edition stanno per sbarcare sulla nuova console ibrida della grande N, confermando la strategia multipiattaforma sempre più aggressiva di Microsoft nel portare i propri franchise storici anche su hardware concorrente. Si tratta di un cambio di paradigma significativo per l'industria, considerando che entrambi i titoli erano considerati esclusive dell'ecosistema Xbox fino a poco tempo fa.

Secondo quanto riportato da billbil-kun di Deallabs, insider con un track record solido per quanto riguarda leak di date d'uscita, Indiana Jones e l'antico cerchio arriverà in versione fisica su Switch 2 il 12 maggio 2026. Per quanto riguarda la versione digitale, l'uscita dovrebbe coincidere con quella retail, mentre Fallout 4 Anniversary Edition seguirà una tempistica leggermente diversa. L'RPG post-apocalittico di Bethesda vedrà la sua edizione fisica disponibile dal 28 aprile, ma la versione digitale potrebbe addirittura debuttare oggi stesso come shadow drop a sorpresa durante o subito dopo il Nintendo Direct.

Questa strategia di rilascio differenziato tra formato fisico e digitale non è insolita nel panorama gaming odierno, ma rappresenta una scelta tattica interessante per massimizzare la visibilità dei titoli. Un eventuale lancio digitale immediato di Fallout 4 potrebbe capitalizzare sull'entusiasmo generato dall'evento Nintendo, mentre le edizioni fisiche arriverebbero con il giusto tempo per la produzione e distribuzione nei negozi.

Indiana Jones e l'antico cerchio ha superato i quattro milioni di giocatori secondo i dati ufficiali di Microsoft, consolidandosi come uno dei successi inaspettati della lineup Xbox

Fallout 4 Anniversary Edition rappresenta la versione definitiva dell'RPG decennale di Bethesda, includendo tutti e sei i DLC ufficiali oltre a più di 150 contenuti dal Creation Club, il sistema di mod curate dallo sviluppatore. Questa edizione, già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC dallo scorso anno, introduce anche un menu Creations rinnovato che semplifica notevolmente il download e la gestione dei contenuti generati dagli utenti. Sul fronte tecnico, sarà interessante verificare come il titolo girerà su Switch 2, considerando che la versione attuale su console next-gen offre performance migliorate rispetto alla release originale del 2015.

Indiana Jones e l'antico cerchio, invece, rappresenta una delle sorprese più gradite del 2024-2025. Lanciato inizialmente su Xbox e PC a dicembre con recensioni entusiastiche, il gioco ha poi fatto il suo debutto su PS5 ad aprile 2025, abbattendo definitivamente le barriere dell'esclusività console. Il titolo sviluppato da MachineGames è riuscito a catturare l'essenza cinematografica dei film di Indiana Jones attraverso un gameplay che fonde esplorazione, risoluzione enigmi e sequenze action in prima persona. La conversione per Switch 2 sarà un banco di prova importante per valutare le capacità grafiche della nuova console Nintendo, dato che il gioco fa ampio uso di illuminazione avanzata e dettagli ambientali complessi.

La scelta di Microsoft di portare questi due titoli su Switch 2 conferma una tendenza già evidente con altri franchise come Sea of Thieves e Grounded. La casa di Redmond sta chiaramente puntando su un modello di business che privilegia la massima diffusione dei propri giochi rispetto alla protezione dell'esclusività hardware, una strategia che alcuni veterani del settore hanno paragonato all'approccio di publisher tradizionali come Ubisoft o EA. Per i giocatori Nintendo, questo significa accesso a un catalogo sempre più vasto di titoli AAA che tradizionalmente restavano confinati ad altre piattaforme.