Nel corso delle ultime ore, Gearbox e 2K Games hanno annunciato la produzione di un nuovo gioco della serie Tales from the Borderlands, con il lancio previsto per il 2022. L’annuncio è arrivato dal palco del PAX, uno degli eventi più interessanti per quanto riguarda il mondo dell’intrattenimento e dei videogiochi, dove il team di sviluppo ha confermato l’avvio dei lavori per il nuovo titolo della serie.

A differenza del precedente, il nuovo Tales from the Borderlands non sarà sviluppato da Telltale Games. Questa volta, infatti, il gioco sarà prodotto interamente negli uffici di Gearbox Software. Sono stati anche confermati i primi dettagli: il gioco includerà “nuovi personaggi e nuove storie ambientate nell’universo di Borderlands”. Stando alle parole di Randy Pitchford, il titolo è in sviluppo oramai da diversi anni ed è molto probabile che ci troveremo davanti ad un gioco decisamente più grande rispetto al predecessore.

Purtroppo, almeno per ora, non ci sono ulteriori dettagli in merito. Pitchford e Gearbox comunque sveleranno maggiori informazioni sul nuovo Tales from the Borderlands durante questa estate, probabilmente in uno degli eventi della Summer of Gaming. All’appello mancano ancora un trailer ufficiale e ovviamente le piattaforme di destinazione, anche se è molto probabile che il gioco debutterà praticamente su tutte le console esistenti e PC, ma ovviamente è solamente una nostra ipotesi. Poco più in basso trovate il tweet dell’annuncio, con tanto di primo artwork svelato. Non è molto, ma per ora dobbiamo accontentarci.

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K. Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo — Borderlands (@Borderlands) April 21, 2022

Con l’annuncio di questo nuovo Tales from the Borderlands, salgono già a due gli spin-off moderni della serie. Nel corso dell’ultimo mese è stato infatti pubblicato anche Tiny Tina’s Wonderlands, uno shooter RPG che ha saputo conquistare pubblico e critica. Per saperne di più in merito vi invitiamo ovviamente a leggere la nostra recensione, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.