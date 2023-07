Tekken 8 è come un miraggio: non sappiamo ancora quando uscirà (verosimilmente nei primi mesi del 2024), eppure qualche mese fa abbiamo avuto modo di provarlo e Bandai Namco continua a deliziarci con trailer di personaggi e interviste degli sviluppatori. Insomma, un po’ come un sogno che si ripresenta ogni tanto, il nuovo capitolo della saga picchiaduro ogni tanto si fa vivo, rendendo l’attesa per la sua uscita ancora più agonizzante.

Ebbene, in questi giorni abbiamo avuto una nuova apparizione di Tekken 8 con il preannunciato Closed Newtork Test, il quale ha concluso la sua prima fase questa mattina — la seconda sarà nel prossimo weekend —. Come si evince dal nome, il test è servito per collaudare i server, oltre che a dare la possibilità a più giocatori di tutto il mondo di provare il gioco in anteprima.

Delle partite flash

Chiaramente, a livello di gameplay Tekken 8 è esattamente come lo abbiamo già descritto nella nostra anteprima di marzo: se siete veterani della saga e avete giocato al settimo capitolo non avrete alcuna difficoltà ad approcciarvi al nuovo arrivato, anzi, scegliendo i vostri personaggi preferiti sarete capaci di replicare mosse e combo allo stesso modo. Dovrete, però, fare i conti con la nuova meccanica che rivoluziona in parte le partite, ovvero lo Heat System.

Questo status speciale, attivabile sia premendo dei tasti specifici (R1 o Triangolo e Croce) sia eseguendo delle mosse particolari, fornirà un bonus al nostro personaggio, rendendo i suoi attacchi più forti per circa 10 secondi. Oltre a essere un po’ più op, avremo anche accesso a una mossa speciale alquanto devastante, l’Heat Smash, che consumerà completamente la barra dello Heat System.

La nuova meccanica sarà sicuramente divisiva nella community di Tekken, alcuni la ameranno e altri la odieranno, ma una cosa è certa: lo Heat System rende, in molti casi, le partite molto più brevi. Non sarà raro, infatti, assistere a combattimenti iniziare con una combo per innescare lo Heat System, seguita da un’altra combo (potenziata dallo status speciale) e da un Heat Smash; nel caso in cui tutti gli attacchi vadano a porto difficilmente l’avversario si ritroverà con della vita rimasta sulla barra.

Ovviamente, mettere tutto a segno non è affatto facile a meno che non si giochi con dei completi principianti, ma la nuova meccanica, unita al già esistente Rage Art utilizzabile quando la barra della vita è quasi terminata, raggiungono esattamente l’obiettivo che gli sviluppatori si erano prefissati con Tekken 8, ovvero puntare tutto sull’aggressività e la spettacolarizzazione degli scontri. La grafica nettamente migliorata rispetto al capitolo precedente e le mosse speciali ultra coreografiche rendono, infatti, le partite molto più interessanti da guardare, andando, dall’altra parte, a penalizzare i giocatori che preferiscono puntare sulla difesa.

In Tekken 8 tutti i personaggi sono delle vere e proprie macchine da guerra dotate di mosse davvero devastanti, ma, chiaramente, mancano svariati mesi prima dell’uscita del titolo, per cui andrà sicuramente svolto un lavoro di calibrazione dei lottatori. In certi casi, infatti, una singola presa arriva a togliere anche metà barra della vita, rendendo le partite davvero flash.

Benvenuto rollback!

La sorpresa più piacevole del Closed Network Test è stata la conferma dell’introduzione del rollback netcode, che ha reso l’esperienza di gioco online decisamente meno traumatica di quello che avrebbe potuto essere. Nonostante in qualche caso le partite hanno sofferto di 3 secondi di lag, infatti, la maggior parte degli scontri si sono svolti in modo fluido, persino con giocatori provenienti dall’Asia.

Quello di Tekken 8 è un rollback ibrido, che, quindi, non arriva ai livelli di stabilità e fluidità di Street Fighter 6, ma che comunque fa sì che giocare online non sia un inferno fatto di imprecazioni contro i lag. Inoltre, durante le mie svariate ore di gioco non ho riscontrato alcun crash o disconnessione, dimostrando che nonostante manchino parecchi mesi all’uscita il team di Bandai Namco ha già svolto un ottimo lavoro a livello di server.

Il rollback netcode è un tipo di gestione che sfrutta la previsione degli input e l’esecuzione speculativa per inviare immediatamente gli input dei giocatori, dando così l’illusione dell’assenza di latenza e rendendo le partite più fluide e veloci.

Insomma, esattamente come qualche mese fa, Tekken 8 si conferma un gioco incredibilmente e divertente, nonché già una droga assicurata. In questo weekend passato a fronteggiare giocatori da tutto il mondo ho fatto davvero fatica a staccarmici, desiderando provare ogni singolo personaggio e mossa, per cui non può che accrescere sempre di più l’attesa per l’opera completa.