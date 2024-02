Tekken 8, il nuovo capitolo dell'iconica serie picchiaduro, sta riscuotendo un enorme successo, immergendo milioni di giocatori nel nuovo King of Iron Fist Tournament. Se, però, non siete in possesso di una delle piattaforme per cui è uscito, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi potreste star chiedendo se Tekken 8 uscirà mai su Nintendo Switch, l'unica console esclusa dalla lista.

Tekken 8 uscirà su Nintendo Switch?

Ebbene, se state aspettando che questo gioco arrivi sulla console ibrida di Nintendo... dovreste lasciar perdere, almeno per ora. Uno dei punti di forza di Tekken 8 è proprio il suo essere stato sviluppato appositamente per sfruttare l'hardware next-gen delle console di nuova generazione, motivo per cui Nintendo Switch non è abbastanza potente per supportarlo.

Anche Tekken 7 non è mai uscito per Switch, nonostante il successo continuo del gioco dopo anni dall'uscita. Inoltre, con i precedenti porting di giochi picchiaduro su Switch sono stati fatti molti compromessi per farli fuzionare, risultando, come abbiamo visto con Mortal Kombat 1, in totali fallimenti.

Nonostante ciò, non possiamo neanche affermare categoricamente che il gioco non arriverà mai su una console Nintendo. Dopotutto, è tecnicamente apparso su hardware Nintendo in precedenza, con Tekken Advance su GBA. Con sempre più voci su nuovi hardware Nintendo (aka Nintendo Switch 2) all'orizzonte, c'è una piccola speranza. Bandai Namco e Katsuhiro Harada non hanno confermato né smentito nulla.

Per il momento, però, se state davvero bramando di giocare a Tekken 8, dovete arrendervi e prenderlo su PlayStation 5, Xbox Series X e S o PC. Fortunatamente, questo gioco offre il cross-play, quindi potete giocare con chiunque scelga di farlo anche così.