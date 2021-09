Tekken e Soulcalibur perdono un importante figura, il producer lascia Bandai Namco

Motohiro Okubo, in forze da Bandai Namco da ben 25 anni, ha dato recentemente il suo addio all’azienda che l’ha fatto crescere e a cui ha contribuito al successo con opere come Tekken e Soulcalibur.

Motohiro Okubo ha annunciato pubblicamente la sua uscita di scena da Bandai Namco in un messaggio sui social: “È passato un po’ di tempo, ma lascerò Bandai Namco Entertainment il 31 agosto. A partire da domani, lavorerò in una società di videogiochi situata a Shibuya [quartiere di Tokyo]. 25 anni fa sono entrato in Namco e ho incontrato diverse persone. Sono grato a tutte le persone che ho incontrato. Soprattutto attraverso Soulcalibur 6, ho ricevuto un enorme potere dai giocatori di tutto il mondo… Grazie mille“.

Lo sviluppatore con Bandai Namco ha lavorato a titoli picchiaduro come Tekken 7 e Soulcalibur 6, ma anche a successi minori come Pac-Man 99 per Nintendo Switch, uscito lo scorso aprile. Motohiro Okubo non smetterà di lavorare nel mondo dei videogiochi, ma migrerà verso una non meglio specificata azienda per continuare a perseguire la sua strada nell’industria videoludica giapponese. Nel corso della giornata lo sviluppatore si è abbandonato a messaggi di cuore verso Bandai Namco e i suoi ormai ex colleghi di lavoro, condividendo foto, addii accorati dei dipendenti e messaggi d’amore dei fan. Al momento non sappiamo verso quale studio concorrente sia andato Okubo.

Forgot to mention PAC-MAN 99. Please play this title as well 🙂 pic.twitter.com/5iUsmNWvQo — Motohiro Okubo (@achilles_Okubo) August 31, 2021

Bandai Namco nel frattempo sta preparando il terreno con FromSoftware per rilasciare Elden Ring, l’attesissimo nuovo Soulslike di Miyazaki che nello scorso Gamescom 2021 appena concluso ha rivelato nuovi interessanti dettagli che vi abbiamo raccolto in questo articolo. Sul fronte dei picchiaduro il 2021 di Bandai Namco è stato un anno stranamente povero, quindi ci aspettiamo che a breve venga colmata questa mancanza, magari proprio con gli annunci di un nuovo Tekken campione di incassi o un nuovo Soulcalibur. Nel frattempo potete consolarvi con il personaggio di Kazuya reso disponibile come combattente di Super Smash. Bros Ultimate su Nintendo Switch.