Tekken, la saga raggiunge i 49 milioni di copie vendute

Giorni di grandi notizie in casa Bandai Namco Entertainment: la celebre saga di picchiaduro Tekken sta infatti ultimamente raggiungendo tutta una serie di traguardi di tutto rispetto, in una spirale di successo decisamente notevole.

Solo qualche giorno fa vi avevamo infatti riportato come Tekken 7 avesse raggiunto e superato quota 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, mentre la notizia di oggi è che i titoli della celebre saga hanno complessivamente venduto oltre 49 milioni di copie nel corso degli anni. Numeri assolutamente ragguardevoli e che certificano ulteriormente la grande popolarità del franchise.

TEKKEN7 had achieved Over 5 million sales (Achieved in December 2019)!

We recorded Over 49million copies sales for the series.

鉄拳7が500万枚超を達成(2019年12月現在でシリーズ累計は4900万枚超)!

記念イラストに新シーズンのキャラクターが追加されました!#TEKKEN7 #TEKKEN pic.twitter.com/xgaqkxJNWz

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 21, 2020