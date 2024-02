Terminator: Survivors è il nuovo gioco di Nacon Milan

Durante il recente Nacon Connect 2024, è stata svelato Terminator: Survivors, un survival open world co-op sviluppato dal team italiano, Nacon Milan.

L'uscita è anche più vicina di quanto pensassimo, infatti il gioco sarò disponibile in accesso anticipato questo autunno su Steam e solo dopo arriveranno le versione console PS5 e Xbox Series X|S.

Ma cosa ci aspetta in questo mondo devastato dall'apocalisse? Secondo i primi dettagli rivelati, Terminator: Survivors ci porterà dopo gli eventi del secondo film della serie. Vestiremo i panni di un gruppo di coraggiosi sopravvissuti del Giorno del Giudizio, impegnati in una lotta disperata per la sopravvivenza.

La modalità storia ci permetterà di immergerci completamente in questa avventura, con la possibilità di giocare da soli o in cooperativa con amici. Il gioco avrà sostanzialmente una struttura open-world con elementi survival.

In Terminator: Survivors, incontreremo volti nuovi e familiari, esplorando le origini della resistenza guidata da John Connor. Ogni incontro, ogni scelta, avrà un impatto cruciale sul destino del nostro gruppo e sul futuro dell'umanità stessa.