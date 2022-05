È passato quasi un anno intero dall’ultima volta che abbiamo potuto vedere in azione Test Drive Unlimited Solar Crown, e dopo così tanto tempo gli appassionati di questa serie automobilistica speravano in qualche buona notizia in più. A distanza di mesi il team di sviluppo del nuovo Test Drive si è fatto risentire, ma le ultime dichiarazioni non faranno molto piacere a tutti coloro che stanno attendendo con passione questo gioco di guida.

L’ultimo aggiornamento sullo stato dello sviluppo di Test Drive Unlimited Solar Crown è stato pubblicato direttamente su Steam, dove ci viene subito comunicato che l’uscita del gioco è stata rimandata. Adesso il nuovo capitolo della serie Test Drive vedrà la luce non prima del 2023, con il team di sviluppo che non ha ancora voluto fornirci una data e nemmeno una finestra di lancio più precisa.

Il team sottolinea come le motivazioni che hanno spinto al rinvio del gioco sono tutte imputabili alla volontà di rendere il titolo il migliore possibile, andando a rifinire e pulire tutte le componenti che al momento non soddisfano chi il gioco lo sta realizzando. C’è però anche una seconda brutta notizia, ovvero la cancellazione delle versioni old-gen di Test Drive Unlimited Solar Crown.

Test Drive Unlimited Solar Crrown

Questo porterà all’uscita del nuovo Test Drive solamente su PC e sulle console di attuale generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Purtroppo i possessori di PS4 e Xbox One non potranno godere della nuova esperienza di guida targata Nacon.