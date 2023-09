Il Tokyo Games Show 2023 è entrato nel vivo dopo un bel po’ di gameplay e novità sui titoli nipponici in arrivo nel corso dei prossimi mesi, tra cui Like a Dragon Infinite Wealth (Yakuza 8) e Dragon’s Dogma 2.

Xbox è da qualche anno che partecipa in maniera continuativa al TGS e anche quest’anno non è mancata la conferenza che ha dato il benvenuto a tantissimi nuovi giochi giapponesi sulla console (e PC) americana.

Ori arriva su Party Animals

Una particolare collaborazione tra Party Animals e Ori vedrà l’arrivo di costumi dedicati (di Ori e Naru) del gioco di Moon Studios sul nuovo brawler di Recreate Games, arrivato da poco su Xbox Game Pass. Idea senz’altro simpatica che farà piacere agli appassionati del franchise di Ori.

Ace Attorney Trilogy su PC e Xbox!

Ace Attorney arriva finalmente su Xbox il 26 settembre 2023 con Ace Attorney Phoenix Wright Trilogy. Sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC oltre che su Xbox Game Pass.

Nel 2024, invece, arriverà sempre sulle stesse piattaforme, Ace Attorney Apollo Justice Trilogy.

Palworld

Palworld, l’atitpico mix tra sparatutto e Pokémon arriverà nel 2024 su Xbox e PC. Non abbiamo ancora una data precisa.

Hakone su Forza Motorsport

Forza Motorsport si prepara a essere lanciato il prossimo 10 ottobre su Xbox Series X|S e PC. Per l’occasione Turn10 ha annunciato che il titolo vedrà presente il popolare circuito Hakone sul nuovo sim-arcade di casa Microsoft.

Final Fantasy XIV Online su Xbox

Notizia già confermata ma che fa sempre piacere sottolinearlo. Il famoso gioco online di Square-Enix arriverà finalmente su Xbox nel 2024.

Octopath Traveler II arriva su Xbox

Anche Octopath Traveler II sbarcherà ufficialmente su Xbox nel corso dei primi mesi del 2024. Square-Enix ha promesso che molti altri giochi nipponici arriveranno su Xbox.

Il primo capitolo è già disponibile su Xbox, PC e Nintendo Switch.

Altheia the Wrath of Aferi

Sviluppato da due italiani si tratta di un’avventura ispirata dai classici di Miyazaki e da giochi quali i Zelda vecchio stampo, il titolo vede come protagonisti due personaggi che devono essere utilizzati in man

Wo Long Fallen Dynasty Conqueror of Jiangdong

Il DLC di Wo Long Fallen Dynasty (disponibile su Xbox e PC Game Pass) arriverà il 27 settembre 2023 e comprenderà svariati nuovi boss e personaggi, oltre che location inedite.

Like a Dragon Gaiden e Ishin sul GamePass!

Like a Dragon Ishin arriverà nel 2023 su Xbox Game pass, si tratta dell’adventure-game di Like a Dragon ambientato nel Giappone feudale e che vede meccaniche inedite per la serie.

Non solo, il nuovo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name arriverà al day one su Xbox Game Pass, vale a dire il 9 novembre 2023. Il gioco funge da spin-off che spiega cosa è accaduto durante Like a Dragon 7 a Kazuma Kyriu.

Vi ricordiamo che il nuovo Like a Dragon: Infinite Wealth (l’ottavo capitolo) arriverà anche su Xbox il 26 gennaio 2024.

Hotel Barcelona è il nuovo gioco di Swery65 e Suda51