Considerato un po’ da tutti come l’erede spirituale di Dead Space, l’uscita di The Callisto Protocol non è propriamente andata per il verso giusto. Al di là delle recensioni, anche molto contrastanti (e che stanno costando a Krafton diversi soldi sul mercato azionario), l’horror di casa Striking Distance è stato molto criticato per le performance tecniche su PC. Mentre il team di sviluppo cerca di godersi il lancio, ha però fatto sapere che uno dei primi contenuti aggiuntivi arriverà solamente l’anno prossimo, come era prevedibile.

Come avrete potuto intuire dal titolo di questa notizia, ci stiamo riferendo alla modalità New Game+, che permette di poter affrontare la campagna single player di The Callisto Protocol in modalità veramente difficile. La modalità è purtroppo assente al lancio e arriverà solamente il prossimo anno e più precisamente il 7 febbraio 2023.

Oltre al New Game+, un altro contenuto che verrà pubblicato lo stesso giorno è la Outer Way Skin Collection. Il supporto però andrà avanti, complice anche l’esistenza di un pass stagionale, che si arricchirà a marzo 2023 con un’ulteriore modalità di gioco veramente difficile, grazie al Contagion Bundle. La modalità introdurrà la permadeath insieme a una scarsità di munizioni e salute, oltre che 13 animazioni per la morte di Jacob.

Six months of content coming to The Callisto Protocol beginning Feb 7, 2023, with a free update of Hardcore Mode and New Game+. More details for this and the Season Pass coming soon. pic.twitter.com/43mLjK93IP — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) December 1, 2022

Il pass stagione includerà successivamente anche ulteriori contenuti, con la primavera del 2023 e l’estate del 2023 che vedranno l’arrivo di un Riot Bundle e di un contenuto per la storyline. Insomma, il supporto a The Callisto Protocol non terminerà sicuramente a breve, ma la speranza è che la versione PC possa essere recuperata nel corso delle prossime settimane per offrire a tutti i fan del gioco un’esperienza davvero ottimale. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.