Continuano ad arrivare brutte notizie per The Callisto Protocol. Il gioco non ha solamente scontentato i giocatori PC, che si sono ritrovati davanti a un prodotto non proprio eccellente a livello tecnico, ma anche la borsa e in particolare gli azionisti di KRAFTON. Già, perché per chi non lo sapesse il primo gioco di Striking Distance è stato pubblicato dal publisher e sviluppatore dietro PUBG ed editore del nuovo horror di Glen Schofield, ma il Metacritic di circa 75 non è bastato a salvare le azioni della società coreana.

Come riferito da Serkan Toto, analista che si occupa di analizzare il mercato finanziario dei videogiochi soprattutto in oriente, alla chiusura della borsa di Seul il titolo di KRAFTON è stato affossato, chiudendo con un bel -8,41%. Il tonfo delle azioni (che non avrà ovviamente impatti determinati sulla salute della società) è dovuto proprio alle review di The Callisto Protocol, probabilmente inferiori rispetto alle attese dei vari azionisti e investitori.

Vorremmo chiarire una cosa: una media voto di 75 per un progetto come The Callisto Protocol non è affatto male. Il problema, in questo caso, non è Metacritic ma le aspettative di chi punta sulle grandi società di sviluppo e sui grandi gruppi legati a questa industria. Con molta probabilità, infatti, in tantissimi si aspettavano un esordio con un voto migliore, ma la media generale ha tradito le attese. Il crollo in borsa non avrà ovviamente influenze negative sulla società, visto che cali del genere non sono sinonimo della salute di un’azienda, ma è comunque significativo sapere quanto una singola release possa impattare su determinati aspetti.

The Callisto Protocol è disponibile a partire da oggi, venerdì 2 dicembre 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.